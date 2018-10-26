۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۵:۰۷

سرپرست فوریت های پزشکی گلستان خبر داد:

سقوط یک کوهنورد از آبشار «چلی» علی آبادکتول

علی آبادکتول- سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های دانشگاه علوم پزشکی گلستان از سقوط یک کوهنورد از آبشار «چلی» علی آبادکتول خبر داد.

علیرضا کمال غریبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ظهر جمعه ساعت ۱۲ و هفت دقیقه تماسی با اورژانس مبنی بر سقوط یک کوهنورد گرفته شد.

وی افزود: این حادثه در آبشار روستای ییلاقی «چلی» محمدآباد علی آبادکتول اتفاق افتاد.

کمال غریبی با بیان این که به دلیل صعب العبور بودن منطقه انتقال مصدوم زمان برد، گفت: وی که جوان حدوداً ۲۶ ساله است بعد از اقدامات درمانی اولیه به بیمارستان بقیه الله اعظم علی آبادکتول منتقل شد.

وی با بیان این که نیروهای هلال احمر هم در این رهاسازی حضور داشتند، تصریح کرد: سطح هوشیاری این فرد پایین است و دچار تروما شده است.

کد خبر 4441909

