اتصال گیلان و آذربایجان غربی به شبکه ریلی کشور در سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روباط عمومی استانداری گیلان، محمدباقر نوبخت روز جمعه در بازدید از ایستگاه مرکزی در حال احداث راه‌آهن رشت با اشاره به بازدید از مجموعه مسکن مهر این شهر اظهارکرد: دولت همچنان خود را در تأمین زیرساخت‌های این پروژه بزرگ متعهد می داند. براساس تصمیم‌گیری‌ها مقرر شده تا اعتبار آنچه که نهادهای مربوطه در بخش زیرساخت تا سال جاری به انجام می رسانند، پس از ارزیابی پرداخت شود.

وی با اشاره به اختصاص اعتبار برای جبران خسارت‌های ناشی از سیل نیمه مهرماه گذشته در استان تأکید کرد و گفت: در صورت مشخص شدن تعداد واحدهایی که تحویل متقاضیان می شود، بودجه تامین زیرساخت های نیز تا پایان آبان ماه جاری به استان اختصاص یابد.

معاون رئیس جمهور همچنین با اشاره به بازدید از تصفیه‌خانه فاضلاب مسکن مهر رشت، افزود: بر اساس تعهدات تا یک سال آینده بخشی از این پروژه که قدرت تصفیه حدود ۱۲.۵ درصد از آب فاضلاب رشت را دارد، آماده تحویل می شود.

نوبخت در ادامه به بازدید از پروژه حمل و نقل ریلی رشت اشاره، بیان ‌کرد: همواره در سفر به گیلان یکی از طرح هایی که بازدید کرده ام، پروژه راه آهن است و اطمینان می دهم دولت نسبت به آنچه مربوط به تامین منابع مالی بود تعلل نکرده است.

وی ادامه داد: امیدواریم این خط ریلی هرچه سریع تر به بهره برداری رسید تا مردم برای انجام مسافرت از آن استفاده کنند.

نوبخت روند انجام این پروژه را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: تاخیر این پروژه به دلیل مشکلاتی است که اجرای این طرح در معابر کوهستانی داشته و امیدوارم بخش تکمیلی آن به گونه ای مناسب مدیریت شود.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اتصال استان‌های همدان و کرمانشاه به شبکه ریلی سراسری در سال گذشته، تصریح کرد: امسال نیز استان‌های آذربایجان غربی و گیلان به این شبکه سراسری وصل می شوند.

وی با بیان اینکه افتتاح راه آهن ارومیه بعداز ایام اربعین حسینی انجام می شود، اظهارکرد: خط ریلی گیلان در نوبت بعدی به بهره برداری رسیده و از طریق این خط ریلی خانواده معظم شهدا به میزبانی سازمان برنامه و بودجه عازم مشهد مقدس می شوند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به وعده استاندار گیلان برای درنظر گرفته شدن ساختمانی به عنوان اداره کل راه آهن گیلان و معرفی مدیرکل راه آهن استان طی ماه جاری، افزود: ایستگاه تکمیلی دیگری در داخل شهر رشت در نظر گرفته شده ولی ایستگاه کنونی نیز وسعت زیادی دارد که می تواند پروژه های جنبی با اشتغال زایی فراوانی ایجاد کند.