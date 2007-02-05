ایدئولوژی انقلاب اسلامی بر روحیه فداکاری و شهادت طلبی استوار بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ترمس دانشجوی دکترای فلسفه در همایش بررسی تاثیرات منطقه ای و بین المللی انقلاب اسلامی ایران که بعد از ظهر امروز در موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران سخنرانی کرد، در مقاله ای تحت عنوان تاثیر انقلاب اسلامی ایران در ظهور جنبش حزب الله لبنان 1982 اظهار داشت: بی شک پیروزی انقلاب اسلامی در سراسر دنیا و به خصوص در خاورمیانه اثر خود را گذاشته است.

"پیروزی انقلاب اسلامی قدرت ایدئولوژی اسلامی را به دنیا نشان داد. ایدئولوژی این انقلاب بر بعد روحیه گذشت و فداکاری و شهادت طلبی و رسیدن به کمال مطلق متکی بود."

وی با بیان اینکه این ایدئولوژی در مقابل ایدئولوژی های مارکسیستی و غربی و ناسیونالیستی ایستاد، افزود: پیروزی انقلاب به رهبری یک عالم دینی موفقیت علمای دین را در رهبری جنبش سیاسی ثابت کرد، از این رو موقعیت علمای مسلمانان لبنان پایدارتر و قوی تر از جایگاه سیاستمداران سنتی و احزاب شد.

ترمس در ادامه خاطرنشان کرد: قلع و قمع قدرتی مانند شاه الگوی مهمی شد که نشان داد چگونه امتی مومن، منظم و بسیج شده می تواند در مقابل ظلم و طفیان بایستند و به موفقیت برسد.

این دانشجوی دکتری فلسفه همچنین گفت: انقلاب اسلامی و تفکرات امام خمینی بر ظهور تفکرات مذهبی انقلابی توسط رهبران مذهبی جدید لبنان که با علمای گذشته فرق داشت اثر گذاشت، لذا با مراجعه به سخنرانی های رهبران جدید می توان محور این تفکرات را ذکر کرد.

"به این ترتیب که جهان شمول بودن اسلام و اعتقاد به اسلام انقلابی ضرورت تشکیل جامعه دینی، طرح رهبری روحانیت و تاکید بر پیروی از شخصیت های اسوه تشیع بخصوص امام حسین (ع) را می رساند."

وی ادامه داد این تفکرات بر رفتار علما و مردم خیلی اثر گذاشت و باعث شد که دینداران به صحنه فعالیت توسط حوزه ها، هیات ها، جنبش ها و احزاب اسلامی قدم نهند.

ترمس تاکید کرد: اما پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و مبنای ایدئولوژی برجسته آن یعنی ولایت فقیه، بیشتر بعد از اشغال لبنان توسط اسرائیل غاصب به ظهور یک جنبش دینی منجر شد.

وی افزود:‌ گروه های اسلامگرا که در بعلبک جمع شده بودند و به رغم اختلاف دیدگاه هایشان بر دو اصل توافق کردند اعتقاد به ولایت فقیه و پیروی از امام خمینی (ره) و مقاومت در برابر اسرائیل داشتند و بدین ترتیب نمایندگان گروه های اسلامی برای ملاقات با امام به ایران روانه شدند.

این دانشجوی دکتری فلسفه در خاتمه خاطرنشان کرد: امام توافق گروه های اسلامی در لبنان را تایید کرد و به آنها مشروعیت داد. پس از بازگشت این گروه یک شورای پنج نفری انتخاب شد که ریاست تشکیلات جدید را بر عهده گرفت و پس از بیرون رفتن اسرائیل در سال 1985، جنبش حزب الله علنا خود را معرفی کرد.