قتل خاشقچی با هماهنگی آمریکا انجام شده/با مفسدان به شدت برخوردشود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدعلی آل هاشم ظهر امروز جمعه در خطبه های نماز جمعه تبریز که با حضور پرشور و باشکوه مردم تبریز در مصلی اعظم این شهر برگزار شد، ابراز داشت: مسئولان باید به حرف مردم گوش کنند چراکه مسائل اقتصادی و اشتغال مردم را با مشکلات مختلفی روبه رو ساخته است.

وی با بیان اینکه باید مسئولان قوه قضاییه به شدت با مفسدان اقتصادی برخورد کنند، ادامه داد: این برخورد زمینه رضایت و خوشحالی مردم را فراهم می کند.

وی سپس با تاکید بر اینکه مردم ایران ضمن قدردانی به خاطر رسیدگی و سرعت عمل قوه قضاییه نسبت به پرونده مفسدین، برخورد با عوامل اختلال در بازار را خواستار هستند، افزود: مغرضان تلاش به تضعیف قوه قضائیه دارند.

آل هاشم با اشاره به اینکه قوه قضائیه با برخورد قاطع خود با مفسدان و اختلاگران می ‌تواند به شبهات پایان دهد، افزود: امیدواریم با برخورد با مفسدان شاهد جلوگیری از روند رو به رشد قیمت‌ها باشیم.

تلاش دشمن برای زیرسوال بردن قوه قضاییه

امام جمعه تبریز سپس گفت: تعدادی مغرض و ضد انقلاب تلاش های مذبوحانه ای برای زیر سوال بردن قوه قضاییه و تضعیف این قوه انجام می دهند.

وی با تاکید بر اینکه باید مسئولان برای کاهش مشکلات مختلف مردم تلاش کنند، ادامه داد: در این شرایط خاص اقتصادی و تحریم های دشمنان باید وحدت در کشور حفظ شود.

آل هاشم گفت: برخوردهای قانونی و قاطع با مفاسد پاسخی محکم به این کینه ورزی هاست و دستگاه قضایی می تواند با برخوردهای قاطع به شبهات پایان دهد.

وی سپس به قتل خاشقچی توسط آل سعود اشاره کرد و افزود: قتل جمال قاشقچی روزنامه نگار منتقد عربستانی در ترکیه رسوایی جدید رژیم آل سعود بود.

آل هاشم سپس ابراز داشت: این جریان پیامدهای بسیار سنگینی برای حیثیت بین المللی و داخلی رژیم آل سعود داشت.

امام جمعه تبریز با بیان اینکه پس از چند روز کشمکش سیاسی و رسانه‌ای، بالاخره دولت جنایتکار سعودی نتوانست در برابر شواهد اطلاعاتی قتل جمال خاشقچی مقاومت کند، افزود: از جمله این پیامدهای سنگین علیه رژیم سعودی این بود که رئیس جمهور آمریکا نتوانست مقاومت کند و در برابر این جنایت مجبور به موضع‌ گیری شد.

وی با بیان اینکه ساختار حکومت و سیاست در عربستان سعودی طوری است که امکان چنین جنایت و کاری بدون هماهنگی مقامات عالی وجود ندارد، گفت: این موضوع پیامدهای سنگین به لحاظ حیثیتی برای این خاندان به دنبال خواهد داشت.