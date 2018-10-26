به گزارش خبرنگار مهر، تقریبا یک ماه بعد از ابلاغ قانون منع به کارگیری بازنشسته ها، وزارت ورزش تغییرات در فدراسیون های ورزشی برای اجرای این قانون را آغاز کرد و طی آن مدیریت چهار فدراسیون را به سرپرست داد.

هاکی، ناشنوایان، قایقرانی و چوگان چهار فدراسیونی بودند که وزارت ورزش ۲۴ مهرماه قانون ابلاغی رئیس جمهور را در مورد آنها اجرا کرد. مرحوم بهرام شفیع جزو بازنشسته هایی بود که البته پیش از اقدام وزارت ورزش برای اجرای قانون، دار فانی را وداع گفت و وزارت ورزش هم حسن اباذری را به عنوان سرپرست این فدراسیون منصوب کرد.

مصطفی کریمی رئیس فدراسیون ورزش های ناشنوایان، غلامرضا امینی رئیس فدراسیون قایقرانی و حجت الله دهخدایی رئیس فدراسیون چوگان هم روسای بازنشسته ای بودند که وزارت ورزش به ترتیب حسن سلگی، احمد گواری و یاشار بی غم را به جای آنها و به عنوان سرپرست فدراسیون های شان منصوب کرد.

در ادامه این تغییر و تحولات مدیریتی نیز، هفته گذشته سال ها مدیریت محمد علی صبور در فدراسیون ورزش های سه گانه با انتصاب احمد نامنی به عنوان سرپرست این فدراسیون به پایان رسید.

بدین ترتیب قانون منع به کارگیری بازنشسته ها تا به امروز که ۲۰ روز به پایان مهلت قانونی برای اجرای آن باقی مانده در ۵ فدراسیون اجرا شده است در حالیکه به گفته مسئولان وزارت ورزش، این قانون شامل حال ۱۱ - ۱۰ رئیس فدراسیون می شود. این وزارتخانه در حال بررسی وضعیت دیگر روسا است تا بر اساس مستندات در مورد وضعیت آنها تصمیم گیری کند. وزیر ورزش حتی از معاون خود در امور ورزش قهرمانی و حرفه ای خواسته تا در مورد یکی از روسا از نهادهای مربوطه استعلام لازم را بگیرد.

۲۴ آبان ماه آخرین مهلت قانونی برای اجرای قانون منع به کارگیری بازنشسته ها در دستگاه های اجرایی است وزیر ورزش هم تاکید کرده که تا این زمان و حداکثر تا ۳۰ آبان ماه این قانون را در فدراسیون ها اجرا خواهد کرد اگرچه قرار است طی همین هفته و به واسطه این قانون، مدیریت دو فدراسیون دیگر نیز به سرپرست داده شود.

سرپرستان منتخب برای فدراسیون هایی که شامل قانون بازنشستگی هستند باید در بازه زمانی ۲ تا ۳ ماه، شرایط را برای برگزاری مجامع انتخاباتی آنها فراهم کنند. ضمن اینکه خود این سرپرستان حق شرکت در انتخابات به عنوان کاندیدا را ندارند.