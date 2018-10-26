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۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۷:۴۷

دبیر کمیته کنسولی ستاد اربعین:

صدور روادید اتباع خارجی تا امشب به اتمام می رسد

صدور روادید اتباع خارجی تا امشب به اتمام می رسد

دبیر کمیته کنسولی ستاد اربعین گفت: صدور روادید اربعین برای اتباع خارجی امشب به اتمام می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر مجتبی کریمی امروز جمعه در گفتگو با رادیو اربعین با اشاره به مشکلات فنی پیش آمده در روند صدور روادید اتباع خارجی مقیم افزود: تا کنون بیش از ۲۵ هزار روادید برای اتباع خارجی صادر و جهت تحویل در در اختیار دفاتر کفالت قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: تنها صدور کمتر از ۳۰ هزار روادید اتباع خارجی باقی مانده است.

دبیر کمیته کنسولی ستاد اربعین گفت: با اتمام صدور روادید اتباع خارجی از فردا صبح دفترچه های سفر در اختیار دفاتر کفالت قرار داده خواهد شد تا جهت تشرف تحویل اتباع شود.

مجتبی کریمی با اشاره به همکاری های بسیار خوب سفارت عراق در روند صدور روادید افزود: سفیر عراق در ایران هر زمان در شهرهای مختلف اخلالی در روند صدور روادید به دلیل حجم بالای درخواست ایجاد می شد با اعزام تیم کمکی موجب تسریع در روند می شد  .

وی در پایان با اشاره به تلاش های دشمن برای ایجاد تفرقه بین ملت های ایران و عراق تصریح کرد: ملت ایران و عراق نشان دادند که تبلیغات دشمن حتی در زمینه فرهنگی نیز نمی تواند خللی در روابط دوستانه آنها ایجاد کند.

کد مطلب 4442008

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