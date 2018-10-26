باید بهترین امکانات را در اختیار زائران ایرانی و عراقی قرار دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی که به منظور شرکت در راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی در کشور عراق به سر می برد در مسیر نجف به کربلا از خدمت رسانی بیمارستان سیار تخصصی رضوی به زائران حسینی بازدید کرد.

وی در این بازدید گفت: اتحاد بین دو ملت ایران و عراق و وفاق هرچه بیشتر میان ایرانیان و عراقی‌ها موضوع مهمی است که باید همه به آن توجه کنند تا توطئه دشمنان در این حوزه خنثی شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: برپاداشتن و تعظیم شعائر و مناسبات مذهبی یکی از مهم‌ترین راه ها برای تعمیق روابط بین ملت های مسلمان بوده و راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی نشانه بزرگ اتحاد ملت ایران با ملت عراق است.

رئیسی خاطرنشان کرد: باید در مسیر نجف به کربلا تا آنجایی که می توانیم بهترین امکانات را در اختیار زائران ایرانی و عراقی قرار دهیم که ارائه خدمات درمانی از مهم‌ترین آن‌هاست.

اکبری ، مسئول بیمارستان سیار رضوی نیز گفت: بیمارستان سیار ۶۰ تخت‌خوابی رضوی واقع در عمود ۶۰۳ مسیر پیاده‌روی نجف به کربلا برای دومین سال پیاپی با امکاناتی نظیر اتاق عمل، آزمایشگاه، رادیولوژی، دندانپزشکی و نیز با بهره‌مندی از حضور بیش از ۱۴۰ خادمیار و درمانگر اعم از پرستار، کمک‌پرستار، پزشک متخصص و فوق تخصص به‌عنوان بزرگ‌ترین سامانه درمانی این مسیر در حال ارائه خدمات درمانی رایگان به زائران حسینی است که پیش‌بینی شده امسال بیش از ۵۰ هزار زائر از امکانات این بیمارستان استفاده کنند.