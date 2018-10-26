تمهیدات فراهم شده از سوی نیروی انتظامی در مزرهای کشور خوب است

حجت الاسلام محمدباقر روحانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر مستقر در مرز چذابه اظهار کرد: آنچه که در اربعین رخ می دهد، نمادی است از جامعه موعودی که دین اسلام و مذهب تشیع به دنبال آن است.

وی افزود: در جامعه موعودی یعنی هیچ کسی گرسنه و بی مکان نمی ماند، درهای خانه ها به روی مردم و برای پذیرایی از همدیگر سبقت می گیرند.

رئیس عقیدتی، سیاسی فرماندهی مرزبانی ناجا با اشاره به لزوم بکارگیری تلاش و جدیت در راستای گسترش حرکت اربعین در جهان بیان کرد: امسال تعداد زیادی از مردم با وجود گرانی های کشور عراق و مسائل اقتصادی داخل ایران با استقبال خوبی نسبت به اربعین حرکت و برای زیارت امام حسین (ع) راهی عراق شدند.

وی عنوان کرد: این شور و شعف اربعینی در مردم نهادینه شده و مطلبی نیست که مربوط به مدت و زمان معینی باشد؛ در طول سال هم عاشقان اباعبدالله (ع) از این صحنه های بزرگ می آفرینند ولی در اربعین نمود بیشتری دارد.

حجت الاسلام روحانی فر ادامه داد: تمهیدات فراهم شده از سوی نیروی انتظامی برای تسهیل روند تردد زائران کاملا خوب است؛ هرچند میزان تردد در چذابه کم بوده ولی عبور بیش از ۱۸۰ هزار نفر طی ۲۴ ساعت از مرز شاید در بیان آسان باشد ولی در عمل نیازمند تمهیدات و زحمات زیادی است که بحمدلله نیروی انتظامی امسال موفق تر از سال های قبل حاضر شده است.

وی با اشاره به اینکه دیگر عوامل کشوری هم دست به دست نیروهای مسلح داده و حرکت اربعین و برگزاری این کنگره رویه قابل قبولی دارد، گفت: نقش مرزبانی به خصوص است و حضور پررنگی در پایانه ها دارند؛ تأمین امنیت زائران، ارتباط مستمر و مداوم با طرفین عراقی انجام شده و الحمدلله برادران عراقی به خوبی با مرزبانی تعامل دارند و روال تردد زائران حسینی تسهیل شده است.