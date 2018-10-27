به گزارش خبرنگار مهر، امیر خجسته شامگاه جمعه در نشست جامعه فرهنگیان معلولان اظهار داشت: نباید معلولان را از سایر افراد جامعه تفکیک کرد چراکه معلولیت محدودیت نیست و افراد معلول با صفا، صمیمیت و همت خود کارهای بزرگی انجام می دهند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه معلولان همانند سایر افراد دیگر هستند که باید به آنها فرصت داد و آنان را باور داشت، گفت: نخبگان بسیاری در جامعه معلولین وجود دارند که از بسیاری از افراد سالم پرتوانترند و باید آنان هم به این نقطه برسند که معلولیت هرگز محدودیت نبوده و نیست.

وی با بیان اینکه دولت لایحه ای در ۳۵ ماده به مجلس ارائه داده بود که اسفند سال گذشته به تصویب مجلس رسید، عنوان کرد: بخش های اصلی این لایحه شامل مناسب سازی معابر عمومی و سهولت در تردد معلولان، توجه به امور فرهنگی، هنری، آموزشی و ورزشی معلولان، ارائه تسهیلات مسکن، فرهنگ سازی و ارتقای آگاهی عمومی، اشتغال، حمایت های اداری و استخدامی، حمایت های قضایی و تسهیلات مالیاتی، مسئله تحصیل و بیمه معلولان را شامل می شد که با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شدتا ازآن بهره مند شوند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع تحصیل معلولین بیان کرد: با تصویب ماده ای از این لایحه در مجلس؛ آموزش عالی در واحد های آموزشی وزارتخانه های آموزش و پرورش، بهداشت، علوم، دانشگاه آزاد و دیگر دستگاه های دولتی و سایر مراکز آموزش عالی غیر دولتی برای معلولان رایگان خواهد بود.

امیر خجسته گفت: قانون دولت را مکلف کرد برای کسانی که معلولیت شدید دارند حقوقی معادل حداقل قانون کار در نظر بگیرد و همچنین دستگاه ها مکلفند ساعات کار روزانه شاغلان دارای معلولیت های شدید را هفته ای ۱۰ ساعت کاهش دهند.

وی گفت: قراردادن خدمات توانبخشی در بسته تعهدات بیمه پایه، شفافیت در اشتغال معلولان، الزام و تکلیف به برقراری حق پرستاری برای معلولان داری معلولیت شدید، تشکیل شورای عالی معلولان به ریاست معاون اول رئیس جمهور و ۵ نفر از تشکل های مردم نهاد معلولین از دیگر بخش های این لایحه است که مجلس برای خدمات دهی بهتر به جامعه معلولان آن را به تصویب رساند.

وی گفت: همچنین استانداران و مدیران دستگاه های اجرایی برای کمک به معلولان و در راستای اجرای پروژه ها برای سهولت در تردد آنان و استفاده آنان از خدمات شهری و ایجاد طرح و لوایح برای به تصویب رساندن قوانین نیازمند مشاورینی از این قشر هستند که باید ملزم شود.