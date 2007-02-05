سیاست قطعی ایران کمک به توسعه کشورهای اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور عصر امروز در دیدار عبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق با ابراز خرسندی از پیشرفت های دولت مردمی عراق گفت: دشمنان ملت عراق در صدند با ایجاد تفرقه و گسترش مانع از پیشرفت و استقلال و رفاه این کشور شوند اما با هوشیاری و وحدت مردم عراق و دولت برخاسته از آرای آنان، این توطئه چینی ها ناکام خواهد ماند.

وی با اشاره به پیوند های گسترده دینی، فرهنگی، تاریخی و عاطفی دو ملت ایران و عراق، بر گسترش هر چه بیشتر روابط تهران و بغداد تاکید کرد و افزود: توطئه های مختلف دشمنان برای ایجاد فاصله میان ایران و عراق راه به جایی نخواهد برد و دو کشور دوست و برادر، مصمم به ارتقای سطح روابط و مناسبات خود در همه زمینه ها هستند.

دکتر احمدی نژاد همچنین با تاکید بر اینکه کمک به توسعه و پیشرفت کشورهای اسلامی بویژه همسایگان، سیاست قطعی دولت ایران است خاطرنشان کرد: تهران آمادگی دارد در زمینه های مختلف عمرانی، اقتصادی، انرژی و بازرگانی تجربیات خود را برای بازسازی هر چه سریعتر عراق در اختیار بغداد قرار دهد.

عبدالعزیز حکیم نیز در این دیدار با تشکر و قدردانی از حمایت های جمهوری اسلامی ایران از مردم عراق در طول سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سالگرد پیروزی این انقلاب الهی را به دولت و مردم ایران و ملت های مستضعف جهان تبریک گفت و افزود: ملت و مسئولان عراقی اراده جدی و مستحکمی برای تقویت هر چه بیشتر روابط همه جانبه با جمهوری اسلامی ایران دارند.

رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق با اشاره به حمایت های مردم این کشور از دولت در جهت برقراری ثبات، امنیت و رفاه در عراق گفت: مردم عراق با وحدت و یکپارچگی سعی در مهار خباثت های دشمنان تفرقه افکن دارند و امیدواریم با تقویت امنیت و ثبات عراق، روابط دیرینه دو ملت تمدن ساز ایران و عراق هر چه بیشتر گسترش یابد.