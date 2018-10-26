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۴ آبان ۱۳۹۷، ۲۰:۴۸

با آغاز بارش‌ها؛

آب‌گرفتگی معابر خیابان‌های خرم‌آباد را قفل کرد

آب‌گرفتگی معابر خیابان‌های خرم‌آباد را قفل کرد

خرم‌آباد- بارش باران و آب‌گرفتگی معابر، برخی خیابان‌های شهر خرم‌آباد را قفل کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آغاز بارش های جدی باران از ظهر امروز جمعه در خرم آباد آبگرفتگی معابر را در پی داشته است. همزمان با این شرایط وزش باد شدید را نیز شاهد هستیم.

از عصر امروز میزان بارش ها شدت یافته است و همین امر منجر به ایجاد ترافیک در خیابان های خرم آباد شده است.

بر اساس مشاهدات خبرنگار مهر، در حال حاضر آبگرفتگی معابر منجر به وارد شدن آب به درون مغازه ها شده است و خیابان انقلاب از محل بیمارستان شهدای عشایر تا نزدیکی میدان ۲۲ بهمن به علت شدت آبگرفتگی معابر قفل شده و خودروها گرفتار در ترافیک هستند.

نیروهای آتش نشانی و شهرداری خرم آباد در خیابان های این شهر حضور داشته و در تلاش برای رفع آبگرفتگی معابر و بازگشایی مسیرها هستند.

بر اساس این گزارش، هواشناسی لرستان از روزهای گذشته با صدور اخطاریه هایی نسبت به آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل ها هشدار داده بود.

کد مطلب 4442135

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