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۴ آبان ۱۳۹۷، ۲۱:۴۹

بارندگی شدید در مرز چذابه/ توقف زائران در پایانه مسافری

بارندگی شدید در مرز چذابه/ توقف زائران در پایانه مسافری

چذابه ـ بارندگی شدید در مرز چذابه منجر به توقف زائران در پایانه مرزی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در مرز چذابه، بارندگی شدید همراه با رعد و برق در مرز چذابه باعث توقف زائران حسینی در پایانه مسافری این مرز شده است.

وزش باد، رگبار، رعد و برق و بارندگی شدید همچنین برای دقایقی منجر به قطع و وصل برق شده است.

کد مطلب 4442138

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