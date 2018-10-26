بارندگی شدید در مرز چذابه/ توقف زائران در پایانه مسافری

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در مرز چذابه، بارندگی شدید همراه با رعد و برق در مرز چذابه باعث توقف زائران حسینی در پایانه مسافری این مرز شده است.

وزش باد، رگبار، رعد و برق و بارندگی شدید همچنین برای دقایقی منجر به قطع و وصل برق شده است.