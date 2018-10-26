منطقه آزاد می تواند مجری طرح اتصال راه آهن شلمچه_ بصره باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بانک عصر امروز در جلسه ستاد اربعین در مرز شلمچه اظهار کرد: ایجاد خط آهن شلمچه به بصره از کارهای اساسی است که می تواند یک ظرفیت را برای ایران فراهم کند اما هنوز تدارک اجرای کار دیده نشده است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور به انعقاد تفاهنامه مشترک میان ایران و عراق برای این طرح اشاره و آمادگی مناطق آزاد را برای اجرای این طرح اعلام کرد.

وی اظهار کرد: شورای عالی مناطق آزاد این آمادگی را دارد در صورت موافقت وزارت راه به عنوان مجری اجرای طرح اتصال خط آهن شلمچه به بصره را عهده دار شود و اجرای کار را به سرمایه گذار متقاضی واگذار کند.

بانک، ایجاد این مسیر ریلی را گامی مهم در راستای توسعه رفت و آمدهای بین المللی کشور دانست.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور از اجرای طرح جامع اربعین به عنوان دیگر اقدام مهم در منطقه یاد کرد و گفت: با اجرای طرح جامع اربعین، ساماندهی مسیر تردد اربعین در یک محدوده ۹۰ متری انجام می شود و باعث تسهیل در رفت و آمد زوار خواهد شد.

وی با بیان اینکه تسهیل رفت و آمد زوار حسینی امسال نیز تا حدود بسیاری انجام شده است، افزود: جداسازی مسیر تردد کامیون ها، سورای و زائران، عامل مهمی در تسهیل تردد است که این کار تا حدود بسیاری انجام گرفته شده است اما این کار موقت است و نیاز به یک کار اساسی دارد که لازمه آن همدلی و همکاری است.