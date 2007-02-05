به گزارش خبرنگار مهر، نمایشنامه "فرجام" را ملیحه مرادی جعفری نوشته و با پرداخت و نگاهی تازه، فانتزی و کاملا وارونه به واقعه عاشورا و شهادت امام حسین (ع)، سعی دارد چرایی و علل این اتفاق را بررسی کند.
"فرجام" هفدهمین اجرای صحنهای ایرانیخواه در مقام کارگردان و همچنین بعد از نمایشنامههای "تب تربت" و کابوس سرخ" سومین نمایشنامه مرادی جعفری در ژانر دینی مذهبی است. دو نمایش "شازده قورباغه" و " تب تربت" از جمله نمایشهایی هستند که ایرانیخواه سال گذشته روی صحنه برده است.
در نمایش "فرجام" مصطفی تاری، احمد ایرانیخواه، نادیا فرجی و اصغر رضایی به عنوان بازیگر حضور دارند. این نمایش هر روز جز شنبهها ساعت 18 در تالار نو مجموعه تئاتر شهر روی صحنه میرود.
نمایش "فرجام" به کارگردانی احمد ایرانیخواه روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 18 و 19 بهمن برای هنرمندان و خبرنگاران رسانهها و مطبوعات اجرا میشود.
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