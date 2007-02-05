به گزارش خبرنگار مهر، نمایشنامه "فرجام" را ملیحه مرادی جعفری نوشته و با پرداخت و نگاهی تازه، فانتزی و کاملا وارونه به واقعه عاشورا و شهادت امام حسین (ع)، سعی دارد چرایی و علل این اتفاق را بررسی کند.



"فرجام" هفدهمین اجرای صحنه‌ای ایرانی‌خواه در مقام کارگردان و همچنین بعد از نمایشنامه‌های "تب تربت" و کابوس سرخ" سومین نمایشنامه مرادی جعفری در ژانر دینی مذهبی است. دو نمایش "شازده قورباغه" و " تب تربت" از جمله نمایش‌هایی هستند که ایرانی‌خواه سال گذشته روی صحنه برده است.



در نمایش "فرجام" مصطفی تاری، احمد ایرانی‌خواه، نادیا فرجی و اصغر رضایی به عنوان بازیگر حضور دارند. این نمایش هر روز جز شنبه‌ها ساعت 18 در تالار نو مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌رود.

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