آمریکایی ها بعد از چهار سال اشغالگری عبرت نگرفته اند/ دولت بوش خواهان برقراری صلح در خاورمیانه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه گفت که کشورش می تواند نقش بزرگی را در تلاش های بین المللی برای فرونشاندن خشونت طائفه ای درعراق ایفا کند.

وی در گفتگوی خود با شبکه تلویزیونی "ای.بی.سی" آمریکا گفت : نقش ما از طریق حمایت از طرف های مختلف در داخل عراق با کمک طرف های دیگری نظیر آمریکا و هر کشور دیگری در جهان خواهد بود، این شیوه ای است که می توانیم از طریق آن خشونت ها را متوقف کنیم.

اسد افزود : ما روابط خوبی با همه طیف های عراق از جمله شرکت کنندگان در دولت کنونی یا مخالفان عملیات سیاسی داریم و این شیوه ای است که سوریه می تواند از طریق آن کمک کند.

وی با اشاره به اینکه آمریکا چه بسا فرصت برای برقراری صلح درعراق را از دست داده باشد، گفت : آنها بعد از گذشت چهار سال عبرت نگرفته و گفتگو را آغاز نکرده اند و معتقدم که فرصت برای هرگونه تحرکی در این مسیر از دست رفته است.

رئیس جمهوری سوریه همچنین از زیاده روی آمریکا در تکیه بر راهکارهای نظامی به جای تلاش برای ایجاد راه حل های سیاسی جهت فرونشاندن خشونت ها در عراق انتقاد کرد.

وی در اشاره به آمریکایی ها گفت : آنها مسئول وضعیت سیاسی عراق هستند و هیچ گونه شیوه سیاسی را درعراق اتخاذ نکرده اند و تنها از ارسال نیروهای بیشتر یا کمتر به عراق سخن می گوید و فقط از نیروی نظامی و زور و قدرت سخن برزبان می رانند و ( از اتخاذ) روند سیاسی حرفی نمی زنند.

اسد گفت : بدون تلاش های دمشق"این هرج و مرج موجود درعراق به سوریه و سایر کشورها کشیده خواهد شد".

وی خطاب به آمریکایی گفت : آنها باید جست و جو برای یافتن یک قربانی و سپر بلا را متوقف کنند و اگر قادر به خاموش کردن شعله آتش پس از روشن کردن آن نباشند، این آتش آنها را خواهد سوزاند.

رئیس جمهوری سوریه از سیاست های "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا انتقاد کرد و گفت : دولت فعلی آمریکا آماده برقراری صلح نیست و آنها اراده یا ایده ای برای صلح ندارند.

اسد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کدام مسئول یا سیاستمدار توجه وی را به خود جلب می کند، به جرج بوش پدر و بیل کلینتون روسای جمهور پیشین آمریکا اشاره کرد و گفت : شاید بوش پدر به خاطر اراده و خواست خود برای برقراری صلح، البته کلینتون نیز همان خواست و اراده را داشت و از احترام برخوردار بود.