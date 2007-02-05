راهیابی 36 نمایش به مرحله دوم بازبینی جشنواره تئاتر تجربه

به گزارش خبرگزاری مهر، هفت نمایش از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران، 9 نمایش از دانشگاه سوره، شش نمایش از دانشکده سینما تئاتر، 10 نمایش از دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد و چهار نمایش نیز از دانشکده‌های غیرتئاتری در این مرحله انتخاب شدند.



"همیشه خیلی زود دیر می‌شه"، "قادر مقتدریات دو نقطه"، "لایرتیس"، "مرگ مرد دوم"، "یادت باشه به گلدونم آب بدی"، "آبی" و "بلند هم نگی می‌شنوم" از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران پذیرفته شدند. از دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد نمایش‌های "خیابان‌های خیس"، "ادیپ"، "بین بالا و پائین"، "10 هزار روز"، "یک روز پرده پیش از زندگی"، "دکه بین راه"، "مبارزه قهرمان در راستای ..."، "روز هشتم"، "ملکه‌های فرانسه" و "بازنویسی یک کابوس" به مرحله دوم بازبینی راه یافتند.



نمایش‌های "من و او"، "زندگی باید کرد"، "سرباز"، "برزخ"، "پیش از صبحانه"، "بگذار کسی نداند"، "تئاتر با احساس نفرت و گناه"، "یک روز تنهایی" و "یکبار مصرف" از دانشگاه سوره به همراه نمایش‌های "درس"، "حواصیل سفید"، "مسابقه بزرگ"، "باد شیشه را می‌لرزاند"، "سه پنجره از شادی" و "اتاق تشریح" از دانشکده سینما تئاتر به مرحله دوم بازبینی راه پیدا کردند. در بخش دانشکده‌های غیرتئاتری نیز "سه حلقه میخک"، "یازده شاخه زنبق سفید"، "مجلس چهارم" به همراه نمایش "باجه" پذیرفته شدند.



همچنین در بخش خلاقیت این دوره جشنواره تئاتر تجربه که با تمرکز بر نمایش "آدم آدم است" برشت شکل گرفته، آثار ندا شاهرخی، بهناز نادری، پریناز لطف‌اللهی، محمد لقمانیان، معصومه رحمانی، مریم جعفری حصارلو، بابک مهری و احسان استیری در مرحله دوم مورد بازبینی قرار خواهند گرفت.



بازبینی‌های مرحله دوم این جشنواره از هفدهم تا نوزدهم بهمن در محل گروه هنرهای نمایشی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران با حضور دکتر مسعود دلخواه، مهدی مکاری و رضا صمدپور انجام می‌شود. همچنین نمایش‌های بخش شهرستان که به صورت فیلم در اختیار دبیرخانه جشنواره قرار گرفته، در همین ایام با حضور این هیئت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. نهمین جشنواره سراسری تئاتر تجربه از اول تا هفتم اسفندماه برگزار می‌شود.

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