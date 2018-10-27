آغاز اجرای «خاموشخانه» در تالار سایه/ «خاتون» اربعین روی صحنه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، چهار اثر نمایشی طی هفته جاری در تالارهای مختلف مجموعه تئاترشهر میزبان علاقه مندان تئاتر خواهد بود. این در حالی است که از روز جمعه چهارم آبان ماه یک نمایش جدید دیگر در تالار سایه روی صحنه رفت.

«خاموشخانه» عنوان نمایش جدیدی به نویسندگی و کارگردانی مهدی مشهور است که از روز جمعه چهارم آبان ماه در تالار سایه به صحنه رفت. در این اثر نمایشی که ساعت ۱۸ به مدت ۶۰ دقیقه و قیمت بلیت ۳۰ هزار تومان اجرا می شود شیوا مکی نیان و بنیامین اثباتی به عنوان بازیگر حضور دارند.

این اثر نمایشی روایت گر بخشی از زندگی بنیامین و شیوا است که حدود پنج سالی است که در کمپ پناهجوها زندگی می کنند، کارهای نهایی اقامت آنها در حال انجام است اما شخصی به نام گل بهاری که قرار است کارهای آنها را به سرانجام برساند سرنوشت داستان را وارد جریان تازه ای می کند.

نمایش «خاموشخانه» تاکنون در مرکز تئاتر دونزدورف آلمان، جشنواره بین‌المللی تئاتر برایتون انگلستان، جشنواره بین‌المللی تئاتر رجاینا کانادا، بخش آف استیج جشنواره بین‌المللی تئاتر اوینیون فرانسه و جشنواره بین‌المللی تئاتر فرینج هلیفکس کانادا روی صحنه رفته است.

اما در تالار اصلی نمایش «خاتون» به نویسندگی و کارگردانی حسین عالم ساعت ۲۰ به مدت زمان ۸۰ دقیقه و قیمت بلیت ۴۰ هزار تومان به صحنه می رود. این نمایش در ایام سوگواری اربعین حسینی نیز میزبان علاقه مندان تئاتر است.

کریم اکبری مبارکه، علی برجی، سیروس اسنقی، بهار ارجمند، عطیه غبیشاوی، کیمیا ملائی و میلاد محمدزاده بازیگران این نمایش هستند.

«نقاشی اِشِر» عنوان نمایشی به نویسندگی محمد حسین معارف و کارگردانی فریبرز کریمی است که هر روز غیر از شنبه ها ساعت ۱۹:۱۵ به مدت زمان ۷۰ دقیقه و قیمت بلیت ۳۰ هزار تومان به صحنه می رود. مونا احمدی، آوا شریفی، جاوید قائم‌مقامی، مهسا طهماسبی، آوا درویشی، نوید فیاض و سینا رستگاری بازیگران این اثر نمایشی هستند.

در پلاتو اجرا هم نمایش «ابوالهول» به نویسندگی علی شمس، کارگردانی داود پورحمزه و بازی خشایار قائدرحمتی، مژگان طاهرپور، دانیال شاهسون، کمال اصغری، امیرعلی احمدی، داوود پورحمزه ساعت ۱۸ به مدت زمان ۵۰ دقیقه و قیمت بلیت ۱۵ هزار تومان میزبان علاقه مندان است.