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۵ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۱۵

جانشین معاونت اجتماعی ناجا:

مردم یک طرف رفع کاستی ها هستند

مردم یک طرف رفع کاستی ها هستند

جانشین معاونت اجتماعی ناجا گفت: حجم زیاد زائرین موجب شده است که کاستی هایی در امکانات با توجه به شأن و منزلت زوار داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر٬ حجت الاسلام عسگر نجفی صبح امروز شنبه در گفتگو با رادیو اربعین افزود: مردم خود یک طرف رفع کاستی ها هستند.

وی با بیان اینکه از لحاظ حفظ نظم و انظباط وضعیت بسیار بهتری نسبت به سالهای گذشته شاهد هستیم تصریح کرد: هنوز با مطلوب نهایی فاصله داریم.

جانشین قرارگاه کمیل اربعین گفت: با توجه به آغاز افزایش تراکم در مسیر بازگشت، زائرین حتما زمان مراجعت خود به کشور را مدیریت کنند.

حجت الاسلام نجفی ادامه داد: زائرین در شهر مهران خودروهای خود را در پارکینگ های معتبر و معین شده پارک کنند و از قراردادن خودرو ها در معابر عمومی و زمین های کشاورزی برای جلوگیری از مشکلات برای تردد عموم و خودروها اجتناب کنند.

وی از زائرین خواست ایثار و صبر پیشه کرده و به دیگر زائران از جمله زائران سالمند کمک کنند.

کد مطلب 4442396

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