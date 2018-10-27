اجرای ۳۵ برنامه فرهنگی و قرآنی در تایباد و باخرز

به گزارش خبرنگارمهر،حجت‌الاسلام علی اصغر علی پور صبح شنبه در جلسه هم اندیشی علما و چهره های تقریب مذاهب تایباد اظهار کرد: طبق آمار موجود در ۶ ماهه اول سال جاری ۳۵ طرح و برنامه فرهنگی و قرآنی و آموزشی به همت اداره تبلیغات اسلامی شهرستان و با مشارکت نهادها، تشکل های دینی، موسسات، خانه های قرآن، کانون مداحان و شورای هیئات مذهبی در تایباد و باخرز اجرا شده است.

وی افزود از همکاری ادارات، نهادها، سازمانها و اقشار تأثیرگذار و تشکل های دینی در همکاری با این اداره در اجرای موفق طرح های فرهنگی و قرآنی و آموزشی تشکر می کنم و لازم به ذکر است که برنامه ها و طرح های اجرایی در سطح شهرستان های تایباد و باخرز با نظرسنجی و ارزیابی های به عمل آمده نسبت به گذشته با تأثیرگذاری بیشتر و با کیفیت بالاتری برگزار شده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی تایباد ادامه داد: مهم ترین برنامه های اجرا شده این اداره شامل برگزاری کلاس های آموزشی معارف اسلامی، تغذیه فکری و آموزشی ائمه جماعات، اردوی آموزشی جوانه های وحدت، گفتمان دینی دانش آموزی، اعزام روحانیون و مبلغین در مناسبت های مذهبی، اعزام تخصصی مبلغین و اساتید، برگزاری کارگاه های آموزش خانواده، جلسات هم اندیشی علمای تقریبی، کارگاههای آموزشی ویژه اقشار تاثیرگذار روحانیون، هیئات مذهبی و تشکلهای دینی و طرح های حمایت از مسجدمحوری، هیئات مذهبی محور از جمله برنامه های فرهنگی و آموزشی بوده است .

وی گفت: برنامه های قرآنی نیز در تایباد اجرا شده که شامل طرح با قرآن در رمضان، اهدای کلام الله مجید به مراکز، موسسات، خانه های قرآن روستایی و مساجد سطح شهرستان،‌طرح آموزش صوت و لحن، برگزاری جلسات تفسیر قرآن کریم، اردوی استعدادهای قرآنی، حمایت از موسسه قرآنی مردمی خاتم الانبیاء و خانه های قرآن روستایی بوده است.

علی پور تاکید کرد: برای اجرای بهتر و باکیفیت تر این طرح ها و در راستای تعامل و همکاری جلسات متعددی با هیئات مذهبی، مراکز قرآنی و سایر نهادهای مؤثر فرهنگی برگزار شده است.