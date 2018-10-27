سکونتگاه پارینه سنگی در مازندران کشف شد

سیف الله فرزانه درگفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نشست علمی باستان شناسی با موضوع نخستین ساکنان مازندران "مازندران در عصر سنگ" برگزار خواهد شد با اشاره به طرح پژوهشی بررسی و شناسایی کریدور جنوب دریای مازندران افزود: نتایج بررسی پیمایشی در منطقه هزارجریب استان مازندران به سرپرستی الهام قصیدیان در این نشست ارائه می شود.

وی کشف تعدادی سکونتگاه پارینه‌ سنگی درمازندران را از نتایج این طرح پژوهشی یاد کرد و گفت: این پروژه پژوهشی باستان شناسی به صورت مشترک با اداره کل میراث فرهنگی استان مازندران، پژوهشکده باستان شناسی کشور و بنیاد مطالعات فرگشت انسانی دانشگاه کمبریج بریتانیا صورت گرفت.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دسی و گردشگری مازندران با بیان این مطلب که شرق استان مازندران بویژه منطقه ارتفاعات شهرستان های نکا، بهشهر و گلوگاه را مورد بررسی پیمایشی فشرده قرار گرفته است، تصریح کرد: با نتایج این پروژه باستان شناسی مشخص شد وجود غارهای متغدد در این منطقه به دلیل تسلط انسان دوران پارینه سنگی برای تسلط به دشت و کنترل گله‌های حیوانات ایجاد شده اند.

فرزانه با تاکید به ظرفیت های تاریخی و فرهنگی شرق استان مازندران یادآور شد: مجموعه جهانی باغ عباس آباد بهشهر، سایت موزه گوهرتپه ،پایگاه پژوهشی وستمین کیاسر و دیگر آثار تاریخی برجای مانده در این منطقه حاوی اطلاعات بیشمار فرهنگی، تاریخی و هنری است که شناخت آنها در قالب پژوهش و تحقیق علمی میتواند زمنه های سرمایه گذاری برای رونق منطقه را فراهم کند.

شایان ذکر است، نشست علمی باستان شناسی با موضوع نخستین ساکنان مازندران (مازندران در عصر سنگ) در روز چهارشنبه ساعت 10 صبح در سالن اجتماعات اداره کل برگزار خواهد