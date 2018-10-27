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۵ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۴۴

مدیرکل حج و زیارت کرمان:

افزایش ۱۷ هزار نفری زائران اربعین/۶۲ هزار و ۱۵۲ نفر ثبت نام کردند

افزایش ۱۷ هزار نفری زائران اربعین/۶۲ هزار و ۱۵۲ نفر ثبت نام کردند

کرمان - مدیرکل حج و زیارت استان کرمان از افزایش ۱۷ هزار نفری آمار زائران اربعین در این استان طی امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود عرب نژاد صبح شنبه در جلسه ستاد اربعین استان کرمان اظهار داشت: در روز آخر اعلام شد که ویزا و گذرنامه هم زمان صادر می شود و این باعث بروز مشکلاتی شد.

عربنژاد با اشاره به مشکلات زائران در زمینه تهیه ارز عنوان کرد:  بعد از پایان مراسم حج نامه ای به سازمان و حجو زیارت نوشتیم و پیشنهاد دادیم با توجه به اینکه پول ما در عراق خیلی تبادل نمی شود بانک مرکزی تدبیری بیاندیشد و دینار عراق در خود ایران تحویل زائران شود.

وی ادامه داد: متاسفانه این مسئله هم به روزهای آخر افتاد و یک مشکل و معضل برای زائران به وجود آورد که مرتب در این زمینه ارباب رجوع  در سطح استان داریم.

عربنژاد بیان کرد: آمار افراد شرکت کننده در پیاده روی اربعین در استان کرمان تا این لحظه ۱۷ هزار نفر افزایش داشته و استقبال مردم خوب بوده است.

مدیرکل حج و زیارت استان کرمان تصریح کرد: تا شب گذشته ۶۲ هزاو ۱۵۲ نفر در استان کرمان برای شرکت در راهپیمائی اربعین در سامانه سماح ثبت نام کرده اند که برای ۶۱ هزار و ۶۵۱ نفر ویزا صادر شده است.

عربنژاد بیان داشت: در برخی روزها دفتر  کنسولگری موقت عراق در کرمان به صورت شبانه روزی در حال صدور ویزا بود و در یک روز ۹ هزار ویزا در استان کرمان صادر و این امر باعث شد رکورد صدور ویزا در کشور شکسته شود.

وی ابراز داشت: امسال فعالیت سامانه سماح و ثبت نام از زائران اربعین دیرتر شرع شد و به همین دلیل صدور ویزا هم ۲۰ روز با تاخیر انجام شده است.

عربنژاد گفت: ثبت نام در سمانه سماح برای سفر اربعین تا ساعت ۱۲ امشب تمدید شده و تا فردا عصر صدور ویزا انجام می شود.

کد مطلب 4442469

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