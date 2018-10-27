افزایش ۱۷ هزار نفری زائران اربعین/۶۲ هزار و ۱۵۲ نفر ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود عرب نژاد صبح شنبه در جلسه ستاد اربعین استان کرمان اظهار داشت: در روز آخر اعلام شد که ویزا و گذرنامه هم زمان صادر می شود و این باعث بروز مشکلاتی شد.

عربنژاد با اشاره به مشکلات زائران در زمینه تهیه ارز عنوان کرد: بعد از پایان مراسم حج نامه ای به سازمان و حجو زیارت نوشتیم و پیشنهاد دادیم با توجه به اینکه پول ما در عراق خیلی تبادل نمی شود بانک مرکزی تدبیری بیاندیشد و دینار عراق در خود ایران تحویل زائران شود.

وی ادامه داد: متاسفانه این مسئله هم به روزهای آخر افتاد و یک مشکل و معضل برای زائران به وجود آورد که مرتب در این زمینه ارباب رجوع در سطح استان داریم.

عربنژاد بیان کرد: آمار افراد شرکت کننده در پیاده روی اربعین در استان کرمان تا این لحظه ۱۷ هزار نفر افزایش داشته و استقبال مردم خوب بوده است.

مدیرکل حج و زیارت استان کرمان تصریح کرد: تا شب گذشته ۶۲ هزاو ۱۵۲ نفر در استان کرمان برای شرکت در راهپیمائی اربعین در سامانه سماح ثبت نام کرده اند که برای ۶۱ هزار و ۶۵۱ نفر ویزا صادر شده است.

عربنژاد بیان داشت: در برخی روزها دفتر کنسولگری موقت عراق در کرمان به صورت شبانه روزی در حال صدور ویزا بود و در یک روز ۹ هزار ویزا در استان کرمان صادر و این امر باعث شد رکورد صدور ویزا در کشور شکسته شود.

وی ابراز داشت: امسال فعالیت سامانه سماح و ثبت نام از زائران اربعین دیرتر شرع شد و به همین دلیل صدور ویزا هم ۲۰ روز با تاخیر انجام شده است.

عربنژاد گفت: ثبت نام در سمانه سماح برای سفر اربعین تا ساعت ۱۲ امشب تمدید شده و تا فردا عصر صدور ویزا انجام می شود.