به گزارش خبرگزاری مهر ، به نقل از روابط عمومی اداره‌کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گلستان، محبوبه رجب نسب، در آیین اختتامیه بیست و یکمین جشنواره قصه‌گویی اظهار کرد: توسعه‌ نیروی انسانی را با تکیه‌بر مقوله خردورزی و آگاهی در حوزه‌ی فرهنگی، ادبی، علمی و هنری از مهم‌ترین برنامه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گلستان با محوریت تقویت مهارت تمرین زندگی است.

وی افزود: اساساً نمونه‌ای از مدیریت علمی بر مبنای الگوی برنامه‌ریزی تاف (تهدید، آسیب، فرصت)، برنامه‌نویسی مسأله‌محور و تدوین طرح‌های عملیاتی در چارچوب اهداف، برنامه‌ها و اساسنامه‌ کانون، سند چشم‌انداز ۱۰ ساله و برنامه‌ پنج ساله برای مخاطبین ۶ الی ۱۸ سال مدنظر است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گلستان تصریح کرد: در این راستا با بهره‌گیری از تیم مشاوران علمی و متخصص و سامان‌دهی ستاد توسعه‌ مدیریت استانی در شاخص‌های اختصاصی، عمومی، تشکیل کمیته‌ها و کارگروه‌ها بر مبنای نهادینه‌سازی آخرین تعریف یونسکو از سواد که به معنی توانایی تغییر است، برنامه‌ریزی کرده و مراحل پیشرفت کار رسانه‌ای خواهد شد.