جزئیات فرآیند انتخاب شهردار/ تهیه لیست بلند ابتدایی

علی اعطا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه هم اندیشی صبح شنبه، گفت: بخش عمده این جلسه به بررسی برنامه پنج ساله سوم با حضور معاون جدید برنامه ریزی شهرداری خانم دکتر اشرفی اختصاص داشت اما در رابطه با فرآیند انتخاب شهردار نیز بحث و تبادل نظر شد. اما تصمیمی گرفته نشد. در جلسه هم اندیشی فردا در این رابطه گفت‌وگو و جمع بندی می شود و فرایند نهایی مشخص می شود.

وی با بیان اینکه پیش نویسی در خصوص فرآیند شهردار تهیه شده که مشابه روند گذشته اما فشرده تر است، افزود: در جلسه امروز این موضوع طرح شد و مشورت و تبادل نظر صورت گرفت اما تصمیمی گرفته نشد. قرار بر این شد فردا صبح در جلسه هم اندیشی پیش نویس مورد بحث و بررسی قرار گیرد و جمع بندی شده و زمان بندی آن نیز مشخص شود.

اعطا با بیان اینکه بر اساس پیش نویس تهیه شده ابتدا لیست بلندی از کاندیداها تهیه می شود، گفت: سپس از این لیست بلند افرادی در رأی گیری انتخاب شده و از آنها دعوت می شود برنامه ارائه دهند و نقطه نظرات خود را در خصوص برنامه پنج ساله سوم مطرح کنند.

سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه کلیات برنامه مشخص است و آنچه اهمیت دارد نقطه نظرات کاندیداها در مورد برنامه فعلی است، ادامه داد: در دور گذشته کاندیداها باید طی دو هفته برای خود برنامه تهیه می کردند اما در این دوره مطالب ارائه شده معطوف به نقطه نظرات آنها در خصوص برنامه پنج ساله است و در نهایت دو نفر انتخاب می شوند و شهردار از میان این دو نفر انتخاب می شود.

اعطا در پاسخ به این پرسش که آیا برای انصراف احتمالی نیز برنامه ریزی شده، گفت: در فاصله ارائه لیست بلند تا انتخاب نفراتی که برنامه ارائه خواهند داد، افرادی که در لیست بلند مطرح شده اند اما تمایل به حضور ندارند، قاعدتاً اعلام انصراف خواهند کرد. همچنین تعداد افرادی که برنامه ارائه خواهند کرد، به گونه ای خواهد بود که انصراف احتمالی برخی، مارا با مشکل مواجه نکند. از سوی دیگر اعضا در تهیه لیست اولیه تا حدودی اطمینان حاصل خواهند کرد که فردی را که برای حضور در لیست بلند معرفی می کنند قصد حضور در این فرایند را داشته باشد.

سخنگوی شورای شهر تهران درباره اینکه سرپرستی در این فاصله انتخاب می شود، افزود: بر اساس قانون یکی از کارکنان شهرداری در فاصله انتخاب شهردار توسط اعضا تا صدور حکم توسط وزیر کشور، شهرداری باید سرپرست داشته باشد که این سرپرست طبق قانون باید یکی از کارکنان شهرداری باشد.