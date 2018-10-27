افزایش جرایم فضای مجازی در قم/جزئیات حادثه تیراندازی در بیمارستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا آقاخانی ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در محل فرماندهی انتظامی قم برگزار شد، اظهار داشت: در ارزیابی صورت گرفته مردم از اطلاع‌رسانی رسانه‌ها رضایت خوبی دارند.

وی در خصوص افتتاحیه‌های پلیس نیز افزود: قرارگاه پلیس راه جهت ساماندهی جاده‌ها و اشرافیت و نظارت دقیق‌تر و با تجهیزات بهتر، همچنین کلانتری ۲۲ پردیسان و پایگاه یکم آگاهی پردیسان افتتاح شده است.

فرمانده انتظامی استان قم ادامه داد: پایگاه دوم آگاهی در منطقه نیروگاه و محل فرماندهی انتظامی شهرستان قم در آذرماه سال جاری افتتاح می‌شود.

وی با بیان اینکه دغدغه مردم با ایجاد مقرهای انتظامی و ساماندهی به این مقرها برطرف خواهد شد، افزود: سمت و سوی نیروی انتظامی استان قم توسعه و کیفیت دادن به مأموریت‌ها و اشرافیت به مأموریت‌های خاص نیروی انتظامی است.

افزایش واحدهای گشت امر به معروف و نهی از منکر

سردار آقاخانی در خصوص اجرای طرح‌های عفاف و حجاب نیز افزود: واحدهای گشت امر به معروف و نهی از منکر با استفاده از توان برخی از سازمان‌ها و افزایش نیروی انسانی از آذرماه دو برابر می‌شود.

وی با اشاره به اجرای طرح مقابله و پیشگیری از فعالیت اراذل و اوباش افزود: اجرای این طرح موفقیت‌آمیز بوده است زیرا در ارتباطات صورت گرفته برخی از اراذل و اوباش از قم فرار و برخی اظهار ندامت و پشیمانی کردند و آمادگی خود را برای ایجاد فضای بهتر اعلام کردند و برخی که در شبکه‌ها و باندها فعال بودند طی چندین مرحله عملیات دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان قم با بیان اینکه بنای نیروی انتظامی استمرار حرکت در برخورد با اراذل و اوباش است، گفت: یکی از باندهای اراذل و اوباش که زمینه را برای درگیری سنگین آماده کرده بودند دستگیر و پنج قبضه سلاح از آن‌ها کشف و ضبط شد.

وی در خصوص ضرب و شتم روحانی آمر به معروف و نهی از منکر نیز افزود: فرد روحانی به دلیل جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای یک خانم، تحت ضرب و شتم قرار می‌گیرد که با پیگیری انجام شده تیم ویژه‌ای برای پیگیری این امر ایجاد و فرد مورد نظر شناسایی و به مراجع قضایی تحویل داده شد.

تیراندازی در یکی از بیمارستان‌ها

سردار آقاخانی در خصوص تیراندازی روز گذشته در یکی از بیمارستان‌های قم نیز افزود: یکی از همراهان فرد زندانی در بیمارستان اسلحه‌ای به او می‌دهد و فرد مذکور با اسلحه به تهدید و زخمی کردن دو نفر پرداخته و فرار می‌کند که بلافاصله نیروی انتظامی با تشکیل تیم ویژه به تعقیب فرد مورد نظر پرداخته و در کمتر از پنج ساعت این شخص شناسایی، دستگیر و اسلحه کشف شد.

۱۰ درصد افزایش صدور گذرنامه در اربعین سال جاری

وی بیان کرد: صدور گذرنامه در اربعین امسال نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته و تعداد ۳۱ هزار و ۵۸۵ گذرنامه تا روز گذشته در قم برای زوار اباعبدالله الحسین(ع) صادر شده است.

فرمانده انتظامی استان قم با بیان اینکه در وقوع جرائم در فضای مجازی امسال وضعیت خوبی نداریم، افزود: طی هفت ماهه سال جاری جرایم فضای مجازی ۸۷ درصد و کشف نیز ۸۶ درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه درصد کشف به وقوع جرایم فضای مجازی نسبت به سال گذشته ۸۸ درصد بوده است، ادامه داد: بیشترین جرایم فضای مجازی مربوط به جرایم اقتصادی بوده است.

سردار آقاخانی بیان کرد: کشف مواد مخدر طی هفت ماهه سال جاری نیز ۳۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

وی گفت: در این مدت ۴ تن مواد مخدر کشف، ۱۳ درصد افزایش باندهای متلاشی شده، ۴۰ درصد افزایش دستگیر شدگان مواد مخدر، ۱۸ درصد افزایش در توزیع کننده مواد مخدر و ۲۸ درصد افزایش دستگیری معتادین داشته‌ایم.

کاهش ۱۱ درصدی توقیف موتورسیکلت

فرمانده انتظامی استان قم با بیان اینکه در توقیف موتورسیکلت زیاد قائل به گرفتن موتور نیستیم، افزود: در نظر داریم که فرهنگ ترافیک را بالا ببریم بنابراین توقیف موتورسیکلت را ۱۱ درصد کاهش داده‌ایم و بیشتر به اقدامات آموزشی و ارشادی پرداختیم که موفق بوده است.

وی با بیان اینکه وضعیت استان قم در رانندگی مطلوب نیست، افزود: طی هفت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل تعداد تصادفات جرحی ۴۲ درصد و تصادفات فوتی ۱۹ درصد افزایش و تصادفات خسارتی ۲۵ درصد افزایش داشته است و در مجموع در کل تصادفات پنج درصد افزایش داشته‌ایم.

سردار آقاخانی با اشاره به اینکه تصادفات رانندگی طی این مدت ۲ درصد فوتی، ۱۹ درصد خسارتی و ۷۲ درصد جرحی بوده است، گفت: از این تصادفات ۲۸ درصد برون شهری و ۷۲ درصد درون شهری بوده است.

افزایش ۲۳ درصدی پرونده کالای قاچاق

وی عنوان کرد: در بحث کالای قاچاق نسبت به سال گذشته ۲۳ درصد افزایش پرونده کالای قاچاق داشته‌ایم که از این تعداد پرونده تعداد دستگیر شدگان چهار درصد افزایش و ارزش ریالی آن ۱۱ درصد افزایش داشته است که در مجموع ۸۸ درصد افزایش جرائم در بحث کالای قاچاق و در کشف نیز ۸۶ درصد افزایش کشف داشته‌ایم.

فرمانده انتظامی استان قم اظهار کرد: دستگیری سارق طی هفت ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد و دستگیری در کل جرائم سه درصد افزایش داشته است.

افزایش ۳۹ درصدی تماس با پلیس ۱۱۰

وی با بیان اینکه در بحث فوریت‌های پلیس ۱۱۰ امسال ۳۹ درصد افزایش تماس داشتیم، افزود: ۴۸۱ هزار و ۳۴۱ تماس در طول هفت ماه با پلیس ۱۱۰ برقرار شده که از این تعداد بیش از ۲۵۹ هزار تماس برای راهنمایی بوده است.

سردار آقاخانی اظهار داشت: در بحث پاکسازی نقاط آلوده ۱۶۰ مرحله طرح طی هفت ماهه نخست سال جاری اجرا شده که نسبت به گذشته ۴۸ درصد افزایش داشته است.

انجام ۱۲ هزار مشاوره طی هفت ماهه نخست سال جاری

وی در خصوص انجام اقدامات مشاوره‌ای توسط پلیس نیز افزود: در طول هفت ماهه سال جاری ۱۲ هزار مشاوره انجام شده و از ارجاع پنج هزار پرونده به دستگاه قضایی جلوگیری به عمل آمده است که حدود ۸۲ درصد از این پرونده‌ها به مصالحه انجامیده است.

فرمانده انتظامی استان قم بیان کرد: هر شب پنچ هزار اسکان در آستانه اربعین در استان قم انجام می‌شود و بر این اساس نیروی انتظامی با تمامی توان خود اقدامات لازم را جهت برقراری امنیت و آرامش انجام می‌دهد.

وی با بیان اینکه سرقت‌ها طی سال جاری افزایش داشته است، افزود: توان نیروی انتظامی رساندن سرقت‌ها به نقطه مطلوب نیست مگر اینکه ۲۵ دستگاه به کمک نیروی انتظامی بیایند.

سردار آقاخانی با بیان اینکه سرقت موبایل نسبت به سال گذشته افزایش چندانی نداشته است، افزود: ۷۰ درصد از سرقت موبایل ناشی از بی احتیاطی صاحبشان بوده است.