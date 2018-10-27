محمدرضا بیاناتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شرکت در ۳ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش فرشتگان نجات همدان طی ۲۴ ساعت روز گذشته بوده است.

وی با بیان اینکه دیروز شهروندان ۴۰۵ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۳ مورد منجر به عملیات شده، ۱۵ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۶۵ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۳۲۲ مورد ایجاد مزاحمت بوده است.

بیاناتی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۳ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در منزل در شهرک مدنی، عملیات امداد و نجات در حادثه تصادف خودرو در جاده گنجنامه و احتمال سقوط خودرو در جاده حیدره بوده که توسط آتش نشانان به انجام رسید.

رئیس سازمان آتش نشانی همدان گفت: تعداد یک نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.