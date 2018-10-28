کاظم هژیرآزاد بازیگر نمایش میدانی «رسول» به کارگردانی سعید اسماعیلی درباره حضورش در این اثر به خبرنگار مهر گفت: اولین بار که با حمیدرضا نعیمی نویسنده «رسول» آشنا شدم در نمایش «کالون و کاستلیون» نوشته وی بود که در تالار چهارسو اجرا شد و بعدها نمایش های مختلفی از نعیمی مثل«سقراط» را دیدم و علاقه مند شدم که با او کار کنم. بالاخره این اتفاق در نمایش «ترور» به عنوان یک نمایش مذهبی با قصه ای درباره ابن ملجم افتاد و این دومین بار است که او من را برای همکاری با خودش و البته سعید اسماعیلی که در آغاز شناختی از او نداشتم، دعوت کرد.

وی با اشاره به اینکه این نمایش اثری محیطی است و مخاطبان زیادی را در بر می گیرد، عنوان کرد: نعیمی با توضیح اینکه این نمایش محیطی است و تماشاگران زیادی دارد من را کنجکاو کرد که در این اثر نمایشی بازی کنم. پیش از این نیز چنین نمایش هایی اجرا شده اند اما اکثرا قصه نداشتند و بیشتر نشانه هایی از خیمه سوزی و عاشورا را به نمایش می گذاشتند و به تعزیه نزدیک بودند.

این بازیگر متذکر شد: نعیمی در این نمایش قصه ای درباره شخصیتی به نام رسول دادخواه خیابانی تبریزی نوشته است. او در آغاز فرد قماربازی بوده است اما تحت تاثیر شیخ سراج متحول می شود و به راه های درست، عزاداری و تکیه زدن گرایش پیدا می کند.

بازیگر نمایش«خدای کشتار» درباره شخصیت رسول و نقش خودش در این نمایش توضیح داد: رسول ذاتا فردی فقیر با خانواده ای مذهبی بوده است که بعدها قمارباز و شرابخوار می‌شود اما در نهایت تحت تاثیر شخصیت شیخ سراج قرار گرفته و تحول می یابد. در آغاز رسول با شیخ سراج که من نقش آن را بازی می کنم، درگیر می شود و بعد تحت تاثیر او قرار گرفته و متحول می شود. شیخ سراج مانند تمام روحانیان دیگر مردم دوست و مهربان است و چندان سخت گیری نمی کند و با همه از جمله رسول ارتباط برقرار می کند و در مواردی او را راهنمایی می کند. شیخ سراج به طور ذاتی نرم و انعطاف پذیر است و یکی از کسانی است که روی رسول تاثیر می گذارد.

وی درباره ویژگی های این نمایش بیان کرد: نمایش «رسول» اثری دراماتیک است اما دکور بسیار بزرگ است، در صحنه ماشین حرکت می‌کند، اسب و درشکه رفت و آمد دارند و حدود ۱۲۰ هنرور با ما همکاری دارند که تمام اینها باید با صدا و نورپردازی هماهنگ شود تا تماشاگر بتواند ما را به درستی روی صحنه ببیند.

هژیرآزاد یادآور شد: این نمایش در نوع خود تجربه جالبی خواهد بود و برایم باعث افتخار است که با حمیدرضا نعیمی به عنوان نویسنده و این گروه نمایشی همکاری می کنم. ما بیش از ۲ ماه است که مشغول تمرین هستیم.

بازیگر نمایش «ترور» در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا نمایش «رسول» می تواند مردم عادی را با تئاتر آشنا کند، گفت: تماشاگر این نمایش قبلا نمایش هایی نظیر تعزیه را که به شکل میدانی اجرا می شود، دیده و با آن آشنا هستند. این نمایش اثری قصه گو است و شخصیتی را به تصویر می کشد که ما از تولد تا مرگ شاهد روند زندگی اش هستیم به همین دلیل مخاطبان با این اثر ارتباط خوبی برقرار می کنند.

«رسول» به‌عنوان بزرگترین نمایش میدانی کشور از ۶ تا ۱۸ آبان هر شب ساعت ۱۹ تا ۲۱ در بوستان نوروز مجموعه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد روی صحنه خواهد رفت.

در این نمایش رسالت بوذری به عنوان راوی و مدیر هنری نمایش حضور دارد و حمیدرضا نعیمی، حبیب دهقان‌نسب و کاظم هژیرآزاد بازیگران اصلی آن هستند.