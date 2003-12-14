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۲۳ آذر ۱۳۸۲، ۱۶:۲۱

رئيس كميسيون اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران :

طرح ايجاد هسته هاي كار آفرين در دانشگاهها اجرا مي شود

طرح ايجاد هسته هاي كار آفرين در دانشگاهها اجرا مي شود

به منظور كمك به ايجاد اشتغال تحصيلكردگان و نيروهاي دانشگاهي طرح ايجاد هسته هاي كار آفرين با همكاري شوراي اسلامي شهر تهران در دانشگاهها اجرا مي شود .

به گزارش خبرگزاري مهر رسول خادم ازغدي در نشست مشترك با استادان و دانشجويان دانشگاه تربيت معلم با اعلام اين مطلب افزود : شوراي شهر تهران متولي مديريت كلان شهري است و  فعاليت آن تنها به مسائل فني و شهرسازي محدود نمي شود بلكه موضوع مهندسي اجتماعي شهر تهران نيز از برنامه هاي مهم آن است .

وي ادامه داد: به منظور ساماندهي اشتغال در تهران به زودي طرح ايجاد هسته هاي كارآفرين دردانشگاهها ، در شوراي شهر مطرح مي شود كه در صورت تصويب و اجراي آن طرحهاي كارآفرين و اشتغال زا توسط دانشجويان و دانشگاهيان و باهمكاري آنها در شوراي شهر پيگيري مي شود .

وي اضافه كرد: ارائه اين طرحها به كميته كارآفريني شوراي اسلامي شهر تهران حمايت از اشتغال و گروههاي دانشجويي را در پي دارد و در نهايت همه مردم جامعه از آن منتقع مي شوند.

در اين جلسه منظر خير حبيب اللهي و مهنوش معتمدي آذري ديگر اعضاي كميسيون فرهنگي ، اجتماعي و زيست شهري به پرسشهاي دانشجويان پاسخ گفتند و رابطه نزديك دانشجويان با محيطهاي كاري را خواستارشدند.  

کد مطلب 44428

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