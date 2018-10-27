تولید صادرات محور در دستور کار فعالان صنعتی قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عباسی، عصر شنبه در افتتاحیه مرکز آموزش بازرگانی استان گلستان اظهار کرد: آموزش، مشاوره و توانمند سازی از نکات بسیار مهمی است که باید مورد توجه همه مدیران قرار گیرد.

وی با بیان اینکه ۸۰ درصد توزیع ثروت مربوط به ۲۹ کشور صنعتی با درآمد بالا است، افزود: این کشور ها در زمینه منابع انسانی از سهم ۶۷ درصدی برخوردار هستند.

مدیرعامل مرکز آموزش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: طبق آمارهای اعلام شده سالانه سرانه سهم آموزش و توانمند سازی فعالان سازمان در ایران کمتر از یک ساعت است.

وی از وجود سه میلیون صنف در کشور خبر داد و یادآور شد: سالانه ۲۵۰ هزار مجوز صنفی در کشور صادر می شود که هشت میلیون نفر در آن مشغول به فعالیت هستند.

عباسی اظهار کرد: با توجه به اینکه هشت هزار و ۳۰۰ اتحادیه صنفی در کشور مشغول به فعالیت هستند از ۴۶ میلیارد دلار صادراتی که در سال ۹۶ اتفاق افتاده است حدود ۵۰۰ میلیون دلار توانستند صادرات انجام دهند.

وی افزود: رتبه ایران در بین ۱۳۰ کشور خاورمیانه به لحاظ شاخصه های سرمایه انسانی ۱۰۴ است در حالی که این رقم در کشور چون فلسطین اشغالی ۱۸، قبرس ۳۸، امارات ۴۵، بحرین ۴۷ و ترکیه ۷۵ است.

مدیر عامل مرکز وزارت سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت: استراتژی اصلی جوامع و سازمان ها، خلق ارزش از طریق توسعه سرمایه های انسانی است.

وی یادآور شد: طبق گزارشات مجمع جهانی اقتصاد، حل مسائل پیچیده، تفکر انتقادی، خلاقیت و غیره جزو مهارت های مورد نیاز نیروی کار در سال ۲۰۲۰ است.

عباسی از وجود هزار و ۱۰۰ واحد پروانه در قالب ۱۴ شهرستان در گلستان یاد کرد و افزود: استان گلستان دارای ۲۳ شهرک و نواحی است که کل شرکت های به بهره برداری رسیده ۷۷۰ واحد صنعتی فعال است.

وی اظهار کرد: مرکز آموزش بازرگانی از سال ۷۴ به عنوان بازوی آموزشی وزارت بازرگانی سابق و ذیل موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی شروع به فعالیت کرده و اکنون توانسته با توسعه کیفی و کمی فعالیت های خود نقشی سازنده در جهت افزایش بهره وری منابع انسانی بخش صنعت، معدن، و تجارت کشور ایفا کند.

مدیرعامل مرکز آموزش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این مرکز به عنوان یکی از مهمترین مراکز آموزشهای تخصصی کسب و کار نقشی فعال در جهت راهبری، مدیریت و اجرای آموزش‌های مورد نیاز در حوزه کسب و کار را در سطح کشور بر عهده دارد.

وی یادآور شد: این مرکز با شعار آموزش اثربخش کلید تحول در بخش کسب و کار کشور، تلاشی منسجم و هدف دار را در جهت ارتقای دانش، بینش و مهارت های حرفه‌ای شاغلان حوزه کسب و کار کشور در پیش گرفته و با استفاده از روش های کاربردی در طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی سعی دارد نقشی موثر در بهبود مستمر فعالیت‌های تجاری و بازرگانی و نوسازی نظام بازرگانی کشور ایفاء کند.

وی نقش مرکز آموزش بازرگانی را مهم خواند و گفت: این مرکز با قرار گرفتن در کنار سازمان صنعت، معدن و تجارت و شهرک های صنعتی می تواند به خوبی مهارت های مدیریتی کسب و کار را به قشر دانشجو، فارغ التحصیلان و فعالان صنعت، معدن و تجارت ارائه دهد.

عباسی با بیان اینکه امید است مرکز آموزش بازرگانی استان گلستان تامل خوب در زمینه تجاری جهانی با کشورهای cis برقرار کند، خاطرنشان کرد: مدیران و فعالان صنعت، معدن و تجارت باید تولید صادرات محور را در دستور کار خود قرار دهند.