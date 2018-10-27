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۵ آبان ۱۳۹۷، ۱۸:۳۹

مدیر پایانه مسافری چذابه:

سیستم گذرنامه در چذابه از قطعی برق متأثر نشد

سیستم گذرنامه در چذابه از قطعی برق متأثر نشد

چذابه - مدیر پایانه مسافری چذابه گفت: با قطعی برق پایانه های شیب عراق و چذابه هیچ کدام از سیستم های گذرنامه و تردد دچار اختلال و مشکل نشدند.

احسان نونژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شب گذشته با توجه به بارندگی شدید و قطع اتصال برق در پایانه مرزی چذابه ابتدا ایمن سازی محیط پایانه از هرگونه برق گرفتگی و اتصالات با توجه به نفوذ آب در کف سالن در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: بیش از ۱۰ نفر از نیروهای خدماتی پایانه همزمان با کارگران شهرداری مشغول تخلیه آب از منافذ و ورودی های سالن که با طوفان وارد شده بود، بودند.

مدیر پایانه مسافری چذابه تصریح کرد: کمک به زائران برای تسهیل تردد در باران، تهیه زیرانداز و ملزومات ضروری اولیه و فراهم کردن شرایط استقرار در سالن پایانه نیز از دیگر اقدامات انجام شده است.

نونژاد در پایان بیان کرد: با توجه به قطعی برق سراسری بلافاصله دیزل ژنراتور وارد مدار و با وجود این قطعی در پایانه شیب عراق و چذابه هیچ کدام از سیستم های گذرنامه و تردد دچار اختلال و مشکل نشدند.

به گزارش خبرنگار مهر، کلیه این اقدامات تا صبح امروز در حال انجام بود.

کد مطلب 4442919

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