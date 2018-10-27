رئیس جمعیت هلال احمر دزفول عنوان کرد: خدمات رسانی هلال احمر دزفول به دو هزار زائر در مرز چذابه

چذابه ـ رئیس جمعیت هلال احمر دزفول گفت: از ۲۱ مهرماه تاکنون به دو هزار زائر اربعین حسینی (ع) در مرز چذابه خدمات درمانی به صورت سرپایی ارائه شده است.