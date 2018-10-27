خدمات رسانی هلال احمر دزفول به دو هزار زائر در مرز چذابه

عبدالعظیم رضایی مرساق در گفتگو با خبرنگار مهر مستقر در مرز چذابه اظهار کرد: طرح ملی اربعین حسینی از ۲۱ مهرماه آغاز شده و تا ۱۱ آبان ماه به مدت ۲۰ روز در حال اجرا است.
وی افزود: پست امدادی هلال احمر دزفول از ۲۱ مهرماه در مرز چذابه استقرار و تا ۱۱ آبان ماه به خدمات رسانی خود به زائران اربعین حسینی ادامه می دهد.
رئیس جمعیت هلال احمر دزفول تصریح کرد: از ۲۱ مهرماه تاکنون به دو هزار زائر اربعین حسینی (ع) در مرز چذابه خدمات درمانی به صورت سرپایی ارائه شده است.
رضایی مرساق در پایان گفت: همچنین ۲۰ نفر از بیماران در مرز چذابه برای تکمیل درمان به بیمارستان بستان و بیمارستان مرزی منتقل شدند.
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