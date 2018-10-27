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۵ آبان ۱۳۹۷، ۱۸:۳۹

رئیس جمعیت هلال احمر دزفول عنوان کرد:

خدمات رسانی هلال احمر دزفول به دو هزار زائر در مرز چذابه

خدمات رسانی هلال احمر دزفول به دو هزار زائر در مرز چذابه

چذابه ـ رئیس جمعیت هلال احمر دزفول گفت: از ۲۱ مهرماه تاکنون به دو هزار زائر اربعین حسینی (ع) در مرز چذابه خدمات درمانی به صورت سرپایی ارائه شده است.

عبدالعظیم رضایی مرساق در گفتگو با خبرنگار مهر مستقر در مرز چذابه اظهار کرد: طرح ملی اربعین حسینی از ۲۱ مهرماه آغاز شده و تا ۱۱ آبان ماه به مدت ۲۰ روز در حال اجرا است.

وی افزود: پست امدادی هلال احمر دزفول از ۲۱ مهرماه در مرز چذابه استقرار و تا ۱۱ آبان ماه به خدمات رسانی خود به زائران اربعین حسینی ادامه می دهد.

رئیس جمعیت هلال احمر دزفول تصریح کرد: از ۲۱ مهرماه تاکنون به دو هزار زائر اربعین حسینی (ع) در مرز چذابه خدمات درمانی به صورت سرپایی ارائه شده است.

رضایی مرساق در پایان گفت: همچنین ۲۰ نفر از بیماران در مرز چذابه برای تکمیل درمان به بیمارستان بستان و بیمارستان مرزی منتقل شدند.

کد مطلب 4442927

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