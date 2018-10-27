نوید حاج بابایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر پایه پیش بینی‌های بلندمدت صورت گرفته در فصل پاییز یعنی سه ماه مهر، آبان و آذر بارش ها نرمال و حتی بالاتر از نرمال است.

وی با بیان اینکه از نیمه دوم آذرماه به بعد بارش ها بسیار کم می شود به طوری که دی را یک ماه بی بارش پیش بینی کردیم، ادامه داد: هر چه از آبان ماه به سمت آذر پیش می رویم هوا سردتر و بسیار خنک و دمای هوا با کاهش روبرو می شود.

معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: اگرچه امسال سطح بارش ها به نسبت سال گذشته و سال های قبل بسیار خوب است اما این نشان از رفع خشکسالی هیدرولوژیک در اصفهان نیست و خشکسالی و رفع کمبود بارش ها با این میزان باران جبران نمی شود.

وی ادامه داد: در آبان و اواسط آذر پیش بینی می شود که در سرچشمه ها و ارتفاعات غرب به ویژه در فریدن و فریدونشهر شاهد بارش برف باشیم و تنها در آبانماه میزان بارش ها در فریدونشهر روی ۷۰ میلمتر پیش بینی شده است.

حاج بابایی اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی بیانگر گذر امواج ناپایدار طی سه روز آینده از روی استان است و بر این اساس امروز در اکثر مناطق استان، آسمان نیمه ابری تا ابری گاهی با وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و بارش باران، در برخی مناطق به ویژه مناطق جنوب، جنوب غرب و شرق همراه با رگبار و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: همچنین در برخی مناطق بارشی مه آلودگی پیش بینی می شود.

معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با اشاره به اینکه امروز هوای نیمه ابری تا ابری، گاهی وزش باد شدید و بارش باران پیش بینی می شود،‌ اضافه کرد: فردا هوا گاهی با افزایش ابر و مه‌صبحگاهی، گاهی وزش باد شدید و رگبار و رعد و برق همراه است.