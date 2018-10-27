هند برای ماه نوامبر به ایران سفارش خرید نفت خام داد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بیزنس‌استاندارد، یک مقام ارشد نفتی هند روز جمعه گفته است که شرکت‌های بخش عمومی هند، در حال حاضر برای تامین نفت خام خود در طول ماه نوامبر از ایران، سفارش خود را ثبت کرده‌اند.

سونجای سودهیر، دبیر مشترک بخش همکاری بین‌المللی در وزارت سوخت و گاز طبیعی هند، گفت: شرکت‌های ما تا به امروز، برای خرید نفت خام خود از ایران، در ماه نوامبر سفارشات خود را ثبت کرده‌اند.

وی تاکید کرد: ایران به لحاظ تاریخی، یکی از تامین‌کنندگان کلیدی نفت خام هند بوده است. او این سخنان را پس از ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در فاز دوم برنامه ذخیره استراتژیک سوخت هند (آی‌اس‌پی‌آر) به سرمایه‌گذاران سنگاپوری، بیان کرد.

سودهیر گفت: اقدامات ما در هند با در نظر گرفتن امنیت انرژی هدایت می‌شود. وی همچنین گفت: مقامات هندی در حال مذاکره با آمریکا هستند تا نسبت به تحریم‌های ایران معافیت دریافت کنند؛ این در حالی است که ۶۵ درصد از واردات نفت هند از خاورمیانه، عراق عربستان و ایران به دست می‌آید؛ ضمن اینکه دو تامین‌کننده بزرگ دیگر انرژی هند، ونزوئلا و نیجریه هستند.

وی اظهار داشت: واردات نفت از هند به علت مشکلات خط‌ لوله و پایانه‌های نفتی، مختل شده و این مشکلات، مربوط به زیرساخت‌های طرف آمریکایی است. از اکتبر ۲۰۱۷ تا کنون، هند بیش از ۳۰ میلیون بشکه نفت از آمریکا وارد کرده است. هند حدود ۸۰ درصد نفت مورد نیاز خود را وارد می‌کند.

سودهیر در مورد برنامه آی‌اس‌پی‌آر۲ گفت: ما به دنبال یک مدل مشارکت بخش خصوصی و عمومی هستیم.