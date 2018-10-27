۶۵ نفر از طالبان در ولایت قندهار افغانستان کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری اطلس، در نتیجه عملیات نیروی هوایی افغانستان در شهرستان شاه‌ولی کوت ولایت قندهار، ۶۵ نفر از عناصر طالبان کشته شدند.

غفور جاوید سخنگوی وزارت دفاع افغانستان با انتشار بیانیه‌ ای در این خصوص اعلام کرد: افراد طالبان قصد داشتند امنیت انتخابات امروز در شهرستان شاه‌ولی کوت را با خطر مواجه سازند.

وی در ادامه افزود: افزون بر کشته شدن ۶۵ طالب مسلح در شاه‌ ولی کوت، ده‌ها قبضه اسلحه و بیش از ۱۰ خودروی آنان نیز منهده شده و از بین رفته اند.

لازم به ذکر است انتخابات پارلمان افغانستان در ولایت قندهار این کشور که به دلیل کشته شدن ژنرال عبدالرازق فرمانده پلیس این ولایت به مدت یک هفته به تعویق افتاده بود، صبح امروز آغاز شد.

گفتنی است انتخابات پارلمانی افغانستان به غیر از ولایت های غزنی و قندهار در دیگر مناطق این کشور طی روزهای ۲۱-۲۰ اکتبر برگزار شد و نتایج آن روز ۲۰ دسامبر اعلام خواهد شد.

طبق قانون انتخابات افغانستان ۶۸ صندلی از ۲۵۰ کرسی پارلمان به زنان، ۱۰ تا به اقوام و عشایر، از جمله کوچ‌نشینان و یکی هم به اقلیت ۳۰۰ هزار نفری سیک‌های این کشور اختصاص داده شده است.