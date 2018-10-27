مصدومین ریزش آوار بیمارستان کهریزک به ۷ نفر افزایش یافت/۵ کشته

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر شنبه ریزش آوار ناشی از تخریب دیواره یک بیمارستان خیرساز در روستای « صادق آباد» کهریزک حادثه ساز شد.

این آوار سبب گرفتار شدن کارگرانی شد، که در این بیمارستان در حال کار بودند.

معاون امداد و نجات هلال احمر استان تهران در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: این حادثه ساعت ۱۰:۱۵ صبح شنبه به جمعیت هلال احمر اطلاع داده شد، که به سرعت ۲ دستگاه آمبولانس و ۴ تیم جمعیت هلال احمر شهرستان ری به علاوه سِت زنده یاب، نجات، رادار و دلسار در محل حاضر شدند و نیز تیم های آنسَت شهرستان های رباط کریم و تهران، به جهت نزدیکی به محل به همراه خودروهای مورد نیاز و تجهیزات لازم به محل اعزام شدند و عملیات نجات کارگران گرفتار زیر آوار آغاز شد.

ابراهیم تاجیک نوری افزود: پس از بیش از ۶ ساعت جستجو بی وقفه در محل حادثه کار به پایان رسید و در نهایت ۱۲ نفر از زیر آوار بیرون آورده شدند، که از این تعداد ۷ نفر مصدوم بودند، که ۳ نفر در محل مداوا شده و ۴ تَن به مراکز درمانی انتقال یافتند.

بر اساس این گزارش، تعداد ۵ نفر در این حادثه کشته شدند.

گفته می شود، علت اولیه حادثه بارندگی دیشب و سست شدن دیواره های فونداسیون و فروریختن این دیواره ها باشد.

بخش کهریزک از توابع شهرستان ری در جنوب تهران است.