دیدار دوجانبه پوتین و مرکل درحاشیه نشست استانبول

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه با «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان در حاشیه نشست سوریه در استانبول دیدار دو جانبه برگزار کردند.

کرملین در این خصوص گفت: دو کشور همچنان با وجود موضع برلین در مورد مسئله اوکراین به تقویت یک گفتگوی فعال ادامه می دهند.

یک گروه کاری بالا مقام در خصوص همکاری های استراتژیک اقتصادی و مالی بین دو کشور در سال ۲۰۰۰ تشکیل شد که در سال ۲۰۱۶ پس از اعلام موضع آلمان در مورد وضعیت اوکراین، عملیات خود را از سر گرفت. آخرین نشست این گروه در ژوئن ۲۰۱۸ در مسکو برگزار شد.