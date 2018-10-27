حرکت ۱۵ کاروان پیاده امام رضا(ع) به سمت مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رضایی با توجه به آغاز حرکت کاروان های پیاده امام رضا(ع) از روز جمعه اظهار کرد: این کاروان ها شامل ۸کاروان زائران پیاده خراسان جنوبی و ۷ کاروان از مازندران و گلستان است که برای شرکت در مراسم شهادت امام رضا(ع) راهی مشهد شده اند.

وی افزود: پیش بینی های لازم برای اطراق شبانه و استفاده از خدمات بین راهی انجام شده و مدیران این کاروان ها در خصوص نحوه استفاده و بهره مندی از خدمات رایگان در مسیر، توجیه شده اند. بقاع متبرکه ،حسینیه ها و مساجد روستایی، مدارس، مراکز درمانی و بعضی از راهدارخانه ها برای استفاده زائرین پیاده آماده شده اند.

سخنگوی جمعیت خدمتگزار زائران پیاده امام‌رضا(ع) گفت: زائران خراسان شمالی بیش از ۲۰ هزار نفر، خراسان جنوبی ۲ هزار و ۳۵۰ نفر، سمنان ۲هزار و ۱۶۶ نفر و گلستان هزار و ۶۹۸ نفر بوده که در طی مسیر به این آمار اضافه خواهد شد.

رضایی بیان کرد: بزرگترین ایستگاه‌های صلواتی در مسیر نیشابور ایستگاه‌های کارخانه چرم و سالار زینب و سلسله الذهب و موکب امام رضا(ع) و امام حسن مجتبی(ع) و جواد الائمه(ع)، کفشداران در ملک آباد و در جاده قدیم نیشابور میقات الرضا، امان‌اباد و ایستگاه رباط خاکستری و در مسیر جاده قوچان ایستگاه مکتب هیئت آل‌محمد و شاهچراغ شیراز و الکترود رضا و در جاده سرخس میقات‌الرضا واقع شده است.