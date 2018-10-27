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۵ آبان ۱۳۹۷، ۱۸:۰۳

سخنگوی جمعیت خدمتگزار زائران پیاده امام‌رضا(ع) خبرداد؛

حرکت ۱۵ کاروان پیاده امام رضا(ع) به سمت مشهد

حرکت ۱۵ کاروان پیاده امام رضا(ع) به سمت مشهد

مشهد-سخنگوی جمعیت خدمتگزار زائران پیاده امام‌رضا(ع) گفت: ۱۵ کاروان پیاده زائران امام هشتم(ع) برای شرکت در مراسم دهه پایانی صفر حرکت خود را به سمت مشهد آغاز کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رضایی با توجه به آغاز حرکت کاروان های پیاده امام رضا(ع) از روز جمعه اظهار کرد: این کاروان ها شامل ۸کاروان زائران پیاده خراسان جنوبی و ۷ کاروان از مازندران و گلستان است که برای شرکت در مراسم شهادت امام رضا(ع) راهی مشهد شده اند. 

وی افزود: پیش بینی های لازم برای اطراق شبانه و استفاده از خدمات بین راهی انجام شده و مدیران این کاروان ها  در خصوص نحوه استفاده و بهره مندی از خدمات رایگان در مسیر، توجیه شده اند. بقاع متبرکه ،حسینیه ها و مساجد روستایی، مدارس، مراکز درمانی و بعضی از راهدارخانه ها برای استفاده زائرین پیاده آماده شده اند.

سخنگوی جمعیت خدمتگزار زائران پیاده امام‌رضا(ع) گفت: زائران خراسان شمالی بیش از ۲۰ هزار نفر، خراسان جنوبی ۲ هزار و ۳۵۰ نفر، سمنان ۲هزار و ۱۶۶ نفر  و گلستان هزار و ۶۹۸  نفر بوده که در طی مسیر به این آمار اضافه خواهد شد.

رضایی بیان کرد: بزرگترین ایستگاه‌های صلواتی در مسیر نیشابور ایستگاه‌های کارخانه چرم و سالار زینب و سلسله الذهب و موکب امام رضا(ع) و امام حسن مجتبی(ع) و جواد الائمه(ع)، کفشداران در ملک آباد و در جاده قدیم نیشابور میقات الرضا، امان‌اباد و ایستگاه رباط خاکستری و در مسیر جاده قوچان ایستگاه مکتب هیئت آل‌محمد و شاهچراغ  شیراز و الکترود رضا و در جاده سرخس میقات‌الرضا واقع شده است.

کد مطلب 4443104

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