کلر زنی دو میلیون لیتر آب مصرفی زوار/نظارت بر بهداشت محیطی مواکب

به گزارش خبرنگار مهر٬ سید رضا غلامی عصر امروز شنبه در گفتگو با رادیو اربعین با ارایه گزارشی از عملکرد این کمیته تصریح کرد: تیم ۳۱ نفره از کارشناسان مجرب بهداشت محیط با هماهنگی مرکز پزشکی حج و زیارت همراه با تیم سلامت و بهداشت این مرکز در کشور عراق حضور یافته اند.

وی افزود: در اجرای برنامه های بهداشتی این کمیته از بیش از شش هزار و ۴۰۰ موکب در خاک عراق بازرسی بهداشتی شده است.

مسئول بهداشت محیط اربعین ادامه داد: کلرزنی بیش از دو میلیون لیتر آب مصرفی زائرین و بیش از یک هزار و ۵۱ مورد مداخله در خصوص سیستم های دفع فاضلاب و پساب مواکب از اقدامات نظارتی تیم بهداشت محیط در خاک عراق است.

سیدرضا غلامی در خصوص لزوم آموزش های بهداشتی نیز گفت: تا کنون ۹ هزار و ۵۰۰ خادم مواکب آموزش های مربوط به بهداشت غذایی و فردی و محیطی و نیز ۳۱ هزار و ۵۰۰ زائر آموزش بهداشت فردی را در مسیر پیاده روی دریافت کرده اند.

وی با تاکید بر حضور گسترده کارشناسان بهداشت محیط در سطح کشور تصریح کرد: در داخل کشور از ابتدای ماه صفر توسط دانشگاه های علوم پزشکی کرمانشاه و اهواز و آبادان بیش از ۱۷ هزار و ۵۰۰ بازرسی بهداشت محیطی از مواکب و ایستگاه های صلواتی در تمام مسیرهای مواصلاتی انجام شده است.

مسئول بهداشت محیط اربعین ادامه داد: دانشگاه های علوم پزشکی آموزش های بهداشتی لازم برای ۹هزار خادم مواکب کشور را نیز در این ایام انجام داده اند.

وی تاکید کرد: دستور العملی برای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور اعلام شده و مطابق آن در تمام مسیرهای کشور امورات بهداشتی و تغذیه ای و محیطی زائرین تحت کنترل بهداشت محیطی قرار گرفته است.