برانکو در نشست خبری شرکت نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ بعد از تساوی پرسپولیس مقابل سایپا در هفته دهم لیگ برتر بر خلاف علی دایی در نشست خبری حاضر نشد.
لحظات پایانی این مسابقه و حتی بعد از سوت داور، این مسابقه به تنش کشیده شد و بازیکنان دو تیم با هم درگیر شدند.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در نشست خبری بعد از بازی با سایپا شرکت نکرد.
به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ بعد از تساوی پرسپولیس مقابل سایپا در هفته دهم لیگ برتر بر خلاف علی دایی در نشست خبری حاضر نشد.
لحظات پایانی این مسابقه و حتی بعد از سوت داور، این مسابقه به تنش کشیده شد و بازیکنان دو تیم با هم درگیر شدند.
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