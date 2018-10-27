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۵ آبان ۱۳۹۷، ۱۹:۰۲

بعد از تساوی با سایپا؛

برانکو در نشست خبری شرکت نکرد

برانکو در نشست خبری شرکت نکرد

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در نشست خبری بعد از بازی با سایپا شرکت نکرد.

به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ بعد از تساوی پرسپولیس مقابل سایپا در هفته دهم لیگ برتر بر خلاف علی دایی در نشست خبری حاضر نشد. 

لحظات پایانی این مسابقه و حتی بعد از سوت داور، این مسابقه به تنش کشیده شد و بازیکنان دو تیم با هم درگیر شدند. 

کد مطلب 4443132
مهدی مرتضویان

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