درگیری فیزیکی شدید بازیکنان پرسپولیس و سایپا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال پرسپولیس و سایپا از هفته دهم رقابت های لیگ برتر از ساعت ۱۶:۴۵ امروز در ورزشگاه تختی به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با نتیجه مساوی یک – یک خاتمه یافت.

در پایان این بازی، بین بازیکنان دو تیم درگیری شدید فیزیکی پیش آمد که این درگیری قبل از ورود بازیکنان به رختکن به درگیری فیزیکی تبدیل شد و در نهایت با دخالت برگزار کنندگان بازی به پایان رسید.

همچنین علی دایی سرمربی پرسپولیس در راهروهای منتهی به رختکن با رادوشوویچ دروازه بان دوم پرسپولیس دچار درگیری شد.