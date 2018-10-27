۵ آبان ۱۳۹۷، ۱۸:۴۰

بعد از پایان مسابقه؛

درگیری فیزیکی شدید بازیکنان پرسپولیس و سایپا

در پایان دیدار دو تیم پرسپولیس و سایپا بازیکنان دو تیم قبل از ورود به رختکن با یکدیگر درگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال پرسپولیس و سایپا از هفته دهم رقابت های لیگ برتر از ساعت ۱۶:۴۵ امروز در ورزشگاه تختی به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با نتیجه مساوی یک – یک خاتمه یافت.

در پایان این بازی، بین بازیکنان دو تیم درگیری شدید فیزیکی پیش آمد که این درگیری قبل از ورود بازیکنان به رختکن به درگیری فیزیکی تبدیل شد و در نهایت با دخالت برگزار کنندگان بازی به پایان رسید.

همچنین علی دایی سرمربی پرسپولیس در راهروهای منتهی به رختکن با رادوشوویچ دروازه بان دوم پرسپولیس دچار درگیری شد. 

    نظرات

    • mohsen IR ۱۹:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۵
      امیداورم فقط کمیته انضباطی فدراسیون ببینن و مثل سری های قبل ماست مالی نکنن.
    • شهره IR ۰۷:۵۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۶
      این فوتبال ما شبیه دعواهای سر چهار راه و خیابان هست هر کی هرچی خواست میگه و ... دستگاه نظارتی ورزشی هم فقط بیانیه میده. بعدا توقع داریم فیفا به ما احترام بذاره؟

