اسکان اضطراری ساکنان واحدهای آسیب دیده واوان

مسعود مرسلپور در گفتگو با خبرنگار مهر از انفجار یک واحد مسکونی در شهرک « واوان» خبر داد و افزود: این حادثه در اثر سهل انگاری و نشت گاز در یک واحد مسکونی این مجتمع رخ داد، که در پی آن خود آن واحد بالای ۶۰ درصد تخریب شد و به ۷ واحد دیگر نیز خسارت وارد شد.

وی گفت: همچنین طبقات دیگر این واحد مسکونی نیز در پی این حادثه دچار خسارت شدند.

رییس ستاد مدیریت بحران اسلامشهر از اعزام تیم های نظام مهندسی برای بررسی استحکام بناهای این مجتمع و در نظر گرفتن احتمال ریزش مابقی واحدهای مسکونی خبر داد و گفت: ستاد مدیریت بحران شهرستان اسلامشهر در پی این حادثه به سرعت تشکیل جلسه داد و ساکنان تمام واحدهایی که در این انفجار آسیب دیده بود، در چادرها و اماکن اضطراری اسکان داده شدند.

مرسلپور افزود: در این حادثه۲ نفر مصدوم شدند، که یکی از این مصدومین یک کودک بود، که به صورت جزئی و خراشیدگی روی بینی مصدوم شده است و مصدوم دیگر صاحب واحدی بود، که انفجار در آن رخ داده است.