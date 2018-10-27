مردان ووشو ایران به سه پیروزی دست پیدا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، نهمین دوره جام جهانی ساندا از صبح امروز (شنبه) به میزبانی چین و در شهر «هانژو» آغاز شد که پس از موفقیت بانوان ایران در مبارزات نوبت صبح، در رقابتهای عصر نیز مردان ایران رقبای خود را شکست دادند.

در وزن ۷۰- کیلوگرم «محسن محمدسیفی» ووشوکار پرافتخار و شایسته ایران برابر «عبدالهادی بوعبید» از الجزایر در ۲ راند متوالی و با ارائه مبارزه ای تحسین برانگیز به برتری دست یافت. در وزن ۸۵- کیلوگرم «معین تقوی» دارنده مدال طلای سال ۲۰۱۷ قهرمانی جهان برابر «پیر رویر» از فرانسه به برتری دست یافت تا آغازی قدرتمند در جام جهانی ساندا داشته باشد.

در وزن ۹۰- کیلوگرم «میلاد عارفی مقام» جوان شایسته ووشوی ایران و قهرمان سال ۲۰۱۷ جهان در نخستین گام توانست «راجیندر سینگ» از هند را در ۲ راند متوالی از پیش روی بردارد.حمیدرضا قلی پور نیز وزن ۹۰+ کیلوگرم «حمیدرضا قلی پور» ملی پوش باتجربه و عنوان دار کشورمان در مصافی سخت برابر «ژیانگ یی» از چین قرار گرفت و با وجود تلاش فراوان از پس این سانداکار تنومند و سنگین وزن برنیامد. این سانداکار چینی از نظر وزنی بسیار سنگین تر از قلی پور است.

نهمین دوره جام جهانی ساندا، صبح و عصر فردا در چین ادامه خواهد داشت تا نفرات برتر اوزان مختلف و تیم های برتر مشخص شوند.

در رقابت های وزن ۶۵ کیلوگرم «شهربانو منصوریان» که در رقابتهای نوبت صبح «عطیه لویزا» الجزایر را شکست داده بود، در مبارزه دوم به مصاف «دوی کیشام» از هند رفت و این حریف را با اقتدار از پیش‌رو برداشت و نخستین مدال طلای تیم ووشوی ایران در این مسابقات را به دست آورد.