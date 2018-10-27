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۵ آبان ۱۳۹۷، ۱۹:۱۹

سیلی زدن علی دایی به یک گزارشگر!

سیلی زدن علی دایی به یک گزارشگر!

سرمربی سایپای تهران در زمان درگیری بین بازیکنان تیمش با بازیکنان پرسپولیس، به صورت یک گزارشگر سیلی زد!

به گزارش خبرنگار مهر، پس از تساوی یک - یک دو تیم فوتبال پرسپولیس و سایپا، بازیکنان دو تیم در تونل ورزشگاه تختی با هم درگیر شدند. یکی از گزارشگران هم که قصد آرام کردن این اتفاقات را داشت از سوی علی دایی یک سیلی خورد!

وی که به شدت از این موضوع ناراحت بود اعلام کرد: بعد از پایان بازی منتظر تصویربردارم بودم تا پلاتو بگیرم. یک مرتبه درگیری شدیدی بین بازیکنان شکل گرفت. همه داشتند همدیگر را می زدند. بنده به علی دایی گفتم شما به رختکن بروید تا بازیکنان هم به تبعیت از شما به رختکن بیایند.

این گزارشگر ادامه داد: خودم از این کار علی دایی ماندم! رابطه ام با علی دایی خوب است. شنیده ام علی دایی در نشست خبری این سیلی زدن را تکذیب کرد. این برای یک شخصیت مثل علی دایی زشت است. واقعا دلم از این اتفاق شکست.

کد مطلب 4443169

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    نظرات

    • شهره IR ۰۷:۵۶ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۶
      2 0
      پاسخ
      این فوتبال ما شبیه دعواهای سر چهار راه و خیابان هست هر کی هرچی خواست میگه و ... دستگاه نظارتی ورزشی هم فقط بیانیه میده. بعدا توقع داریم فیفا به ما احترام بذاره؟

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