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۵ آبان ۱۳۹۷، ۱۹:۲۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

۱۵۹۰ حلقه لاستیک بین رانندگان حمل و نقل سیستان وبلوچستان توزیع شد

۱۵۹۰ حلقه لاستیک بین رانندگان حمل و نقل سیستان وبلوچستان توزیع شد

زاهدان - معاون راهداری و حمل و نقل جاده ای سیستان وبلوچستان گفت: یک هزار و ۵۹۰ حلقه لاستیک از تاریخ ۳ مرداد ماه تاکنون بین رانندگان حمل و نقل عمومی جاده ای استان توزیع شده است.

تیمور باقری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در چند ماه گذشته و در پی مطالبات به حق رانندگان حمل و نقل جاده ای اقدامات گسترده ای در جهت رفع مشکلات این عزیزان صورت گرفته است.

وی افزود: همواره تهیه اقلام مصرفی ناوگان از جمله لاستیک یکی از دغدغه های مهم رانندگان حمل و نقل جاده ای بوده است که با توجه به نوسانات اخیر در قیمت ها و شرایط ویژه اقتصادی، به منظور رفع مشکل رانندگان عزیز برنامه ریزی لازم برای تهیه و توزیع لاستیک مورد نیاز انجام شده و رانندگان حمل و نقل عمومی برون شهری می توانند با مراجعه به صنوف خود و یا ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ای در شهرستان های فاقد صنف، جهت دریافت لاستیک ثبت نام کنند که در صورت دارا بودن کارکرد مناسب، حواله دریافت لاستیک برای آنها صادر می شود.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان در پایان با بیان اینکه تأمین نیاز های رانندگان همواره دغدغه اصلی مسئولین و متولیان بخش حمل و نقل عمومی جاده ای بوده است، گفت: از ابتدای شروع طرح در تاریخ ۳ مرداد ماه سال جاری تا کنون، تعداد یک هزار و ۵۹۰ حلقه لاستیک از طریق صدور ۷۹۵ حواله بین متقاضیان توزیع شده است.

کد مطلب 4443179

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