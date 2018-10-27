جایگاه پایتخت خوشنویسی را در قزوین حفظ می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه نمایشگاه و مسابقه خوشنویسی استاد محصص بنیان گذار انجمن خوشنویسان استان با حضور براتی عضو شورای عالی خوشنویسان کشور، اکبر اسکندری نژاد مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، اعضای شورای اسلامی شهر، درافشانی مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین در فرهنگسرای بانو برگزار شد.

حکمت الله داودی در این مراسم گفت: قزوین پایتخت خوشنویسی کشور تعیین شده است و می تواند این جایگاه را بخوبی حفظ کند.

وی اضافه کرد: خط زیبا موجب می شود سراغ محتوا برویم و در شرایط کنونی میتوانیم از هنر خوشنویسی برای انتقال پیام استفاده کنیم.

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین یادآورشد: استاد محصص از افتخارات استان و کشور است که شاگردان زیادی را تربیت کرده و امروز باید یادمان این استاد خوشنویسی با کرامت در استان برگزار شود و برگزاری مسابقه ای با نام استاد کار ارزشمندی است.

وی بیان کرد: یکی از غفلت های ما این است که تا انسانهای ارزشمندی داریم که زنده هستند قدردان نیستیم اما وقتی از میان ما می روند می فهمیم چه کسانی رفته اند و به یاد می افتیم که برایشان مجلس یادبود بگیریم.

داودی اضافه کرد: در شورای پنجم رویکردها عوض شده است و باید تا افراد نخبه و شخصیت های برجسته در میان ما هستند یادشان راگرامی بداریم و از آنها تجلیل کنیم.

پایتخت خوشنویسی را حفظ می کنیم

وی بیان کرد: باید جایگاه پایتخت خوشنویسی را حفظ کنیم و آن را ارتقاء بخشیم و با برگزاری دوسالانه و مسابقات خوشنویسی سطح این هنر را در استان بالا خواهیم برد.

داودی گفت:درشورای شهر نگاه ویژه ای به فرهنگ، هنر، خوشنویسی و تئاتر داریم و از هنرمندان این بخش حمایت می کنیم تاانگیزه هنرمندان بیشتر شود.

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین اظهارداشت: در شورای پنجم با برگزاری مسابقات خوشنویسی استاد محصص موافقت کرده ایم و قرار شده است در جشنواره ها به جای جوایز تابلوهای خوشنویسی اهدا کنیم.

وی اضافه کرد: اگر اصناف از خوشنویسی برای تابلوهای مغازه های خود استفاده کنند تخفیف ۵۰ درصدی میدهیم تا این هنر در استان رونق بگیرد.

داودی از تلاش و رویکرد سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری در حمایت از هنرمندان خوشنویسی تقدیر و تشکر کرد.

در این مراسم میثاق نامه خوشنویسی برای تداوم برگزاری مسابقه و نمایشگاه خوشنویسی استاد محصص امضا شد.