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۵ آبان ۱۳۹۷، ۲۲:۰۱

سخنگوی ستاد اربعین خوزستان:

۶۵۰هزار نفر زائر اربعین حسینی از مرزهای شلمچه و چذابه عبور کردند

۶۵۰هزار نفر زائر اربعین حسینی از مرزهای شلمچه و چذابه عبور کردند

چذابه - سخنگوی ستاد اربعین خوزستان گفت: تا شب گذشته ۶۵۰ هزار نفر زائر از مرزهای چذابه و شلمچه عبور کردند که پیش بینی می شود تا فردا به ۷۵۰ هزار نفر برسد.

رضا نجاتی در گفتگو با خبرنگار مهر مستقر در مرز چذابه اظهار کرد: تا شب گذشته ۶۵۰ هزار نفر زائر از مرزهای چذابه و شلمچه عبور کردند که پیش بینی می شود تا فردا به ۷۵۰ هزار نفر برسد.

وی افزود: در حال حاضر هماهنگی ها برای بازگشت زائران حسینی در حال انجام است و هیچ مورد خاصی نداریم.

سخنگوی ستاد اربعین حسینی تصریح کرد: تمام تمهیدات لازم برای جابجایی زائران با اتوبوس فراهم و در زمینه تأمین سوخت رسانی نیز مشکل خاصی نداریم.

نجاتی یادآور شد: تا روز گذشته بالغ بر ۵۵ هزار نفر از زائران خارجی از کشورهای افغانستان، پاکستان و آذربایجان از مرز شلمچه عبور کردند.

کد مطلب 4443208

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