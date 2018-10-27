۶۵۰هزار نفر زائر اربعین حسینی از مرزهای شلمچه و چذابه عبور کردند

رضا نجاتی در گفتگو با خبرنگار مهر مستقر در مرز چذابه اظهار کرد: تا شب گذشته ۶۵۰ هزار نفر زائر از مرزهای چذابه و شلمچه عبور کردند که پیش بینی می شود تا فردا به ۷۵۰ هزار نفر برسد.
وی افزود: در حال حاضر هماهنگی ها برای بازگشت زائران حسینی در حال انجام است و هیچ مورد خاصی نداریم.
سخنگوی ستاد اربعین حسینی تصریح کرد: تمام تمهیدات لازم برای جابجایی زائران با اتوبوس فراهم و در زمینه تأمین سوخت رسانی نیز مشکل خاصی نداریم.
نجاتی یادآور شد: تا روز گذشته بالغ بر ۵۵ هزار نفر از زائران خارجی از کشورهای افغانستان، پاکستان و آذربایجان از مرز شلمچه عبور کردند.
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