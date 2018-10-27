دانشگاه آزاد صدر جدول را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر،دیدارهای هفته سوم تا پنجم از دور رفت رقابتهای لیگ برتر تکواندو باشگاههای کشور امروز در خانه تکواندو برگزار شد که لوزام خانگی کن در سه دیدار خود مس کرمان، ملوان ناجا و تعاونی انقلاب شهریار را شکست داد و با ۱۵ امتیاز و تفاضل ۳۰ صدرنشین شد،

شهرداری ورامین بعد از پیروزی شیرین ۶ بر۲ مقابل دانشگاه آزاد، نفت آبادان و مس کرمان را نیز با نتایج مشابه ۵ بر۳ از پیش رو برداشت و هم امتیاز با کن و تفاضل ۱۴ رده دوم را به خود اختصاص دادند و تیم دانشگاه آزاد اسلامی نیز با کسب ۱۲ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت.

جدول لیگ برتر تا پایان هفته پنجم

نتایج کامل بازیهای لیگ برتر تکواندو،



نتایج هفته سوم:

* لوازم خانگی کن ۸ - صنعت مس کرمان یک

* شهرداری ورامین ۶ - دانشگاه آزاد اسلامی ۲

* تعاونی انقلاب شهریار ۵ - پالایش نفت آبادان ۳

* ملوان نداجا صفر - پاس قوامین ۸



نتایج هفته چهارم:

* لوازم خانگی کن ۷ - ملوان نداجا یک

* شهرداری ورامین ۵ - پالایش نفت آبادان ۳

* دانشگاه آزاداسلامی ۵ – پاس قوامین ۳

* تعاونی انقلاب شهریار ۳ – صنعت مس کرمان ۵



نتایج هفته پنجم:

* لوازم خانگی کن ۷ – تعاونی انقلاب شهریار یک

*شهرداری ورامین ۵ – صنعت مس کرمان ۳

* دانشگاه آزاداسلامی ۶ – ملوان نداجا ۲

* پاس قوامین ۶ – پالایش نفت آبادان ۲

