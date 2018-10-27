وظیفه صدا و سیما آموزش و توجیه زوار است

به گزارش خبرنگار مهر٬ میر مسعود حسینیان عصر امروز شنبه در گفتگو با رادیو اربعین در انتقاد از عملکرد برخی رسانه های فعال در زمینه اربعین افزود: صدا و سیما در این ایام نباید تنها به تشویق و تنبیه دستگاه های اجرایی بپردازد.

وی با اشاره به عدم توجیه زائران نسبت به توصیه های امنیتی و سایر توصیه های مسئولان تصریح کرد: حدود ۴۰ درصد مشکلات امسال در کربلا مربوط به افراد و وسایل گمشده است که هیچ گونه مشخصاتی همراه ندارند.

سر کنسول ایران در کربلا ادامه داد: وسایل گمشده به نحوی به زائرین قابلیت بازگشت می یابد ولی گمشدن افراد و به خصوص افراد سالمند و اطفال خطر ناک خواهد بود.

حسینیان تاکید کرد: زائران حتما کارتی حاوی مشخصات و شماره تلفنی برای تماس اضطراری همراه اطفال و سالمندان قرار دهند و بر وسایل خود نصب کنند.

وی در خصوص اسکان و پذیرایی زوار نیز گفت: مواکب با امکانات کامل آماده پذیرایی از زائرین بوده مشکل خاصی برای اسکان و پذیرایی زوار گزارش نشده است.