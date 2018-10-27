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۵ آبان ۱۳۹۷، ۲۰:۳۴

سرکنسول ایران در کربلا:

وظیفه صدا و سیما آموزش و توجیه زوار است

وظیفه صدا و سیما آموزش و توجیه زوار است

سر کنسول ایران در کربلا گفت: وظیفه صدا و سیما در ایام پیاده روی اربعین آموزش و توجیه زوار جهت کمک به مسئولین و دستگاه های اجرایی است.

به گزارش خبرنگار مهر٬ میر مسعود حسینیان عصر امروز شنبه در گفتگو با رادیو اربعین در انتقاد از عملکرد برخی رسانه های فعال در زمینه اربعین افزود: صدا و سیما در این ایام نباید تنها به تشویق و تنبیه دستگاه های اجرایی بپردازد.

وی با اشاره به عدم توجیه زائران نسبت به توصیه های امنیتی و سایر توصیه های مسئولان تصریح کرد: حدود ۴۰ درصد مشکلات امسال در کربلا مربوط به افراد و وسایل گمشده است که هیچ گونه مشخصاتی همراه ندارند.

سر کنسول ایران در کربلا ادامه داد: وسایل گمشده به نحوی به زائرین قابلیت بازگشت می یابد ولی گمشدن افراد و به خصوص افراد سالمند و اطفال خطر ناک خواهد بود.

حسینیان تاکید کرد: زائران حتما کارتی حاوی مشخصات و شماره تلفنی برای تماس اضطراری همراه اطفال و سالمندان قرار دهند و بر وسایل خود نصب کنند.

وی در خصوص اسکان و پذیرایی زوار نیز گفت: مواکب با امکانات کامل آماده پذیرایی از زائرین بوده مشکل خاصی برای اسکان و پذیرایی زوار گزارش نشده است.

کد مطلب 4443223

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