حضور ۵۸ هزار تبعه افغانی در استان قزوین بیش از ظرفیت منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن عشایری در کارگروه ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی استان قزوین که روز شنبه در استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: در حال حاضر ۵۸ هزار نفر تبعه افغانی در نقاط مختلف استان قزوین اقامت دارند که از این تعداد ۳۲ هزار تبعه غیر مجاز و ۱۶ هزار پناهنده مجاز هستند و ۱۰ هزار نفر مهاجر هستند.

وی افزود: بررسی ها و نظارت های انجام شده نشلن می دهد تعداد اتباع بیگانه مقیم استان از ظرفیت آن بیشتر است و این موضوع موجب انتقاد برخی مردم در چوبیندر و ناصرآباد شده است و چالش های جدی برای مسئولان ایجاد کرده است.

عشایری تصریح کرد: وزارت کشور، سرشماری اتباع افغانی را در دستور کار داده ولی برخی از این افراد غیر مجاز هستند و نمی توانیم آمارهای دقیق در این حوزه داشته باشیم.

مدیرکل دفتر اتباع خارجی استانداری قزوین اظهارداشت: بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی استان، ماهانه ۲ میلیارد تومان، برای درمان افاغنه ساکن در استان هزینه می شود که باید آن را کنترل کنیم.

وی اضافه کرد: برای تحصیل دانش آموزان افغانی هم هزینه های زیادی می شود و باید وضعیت اتباع بیگانه ساماندهی شود.

عشایری تصریح کرد: در شرایط کنونی بیش از ۲۰ هزار تبعه بیگانه در استان مشغول کار هستند که این موضوع به مشکلات بیکاری استان اضافه کرده است.

وی بیان کرد: برای ایجاد هر شغل از سوی دولت ۲۵۰ میلیون تومان هزینه می شود و با این وضعیت باید با ساماندهی اتباع بیگانه فرصت های شغلی که با هزینه های ینگینی ایجاد می شود در اختیار مردم نیازمند قرار گیرد.

عشایری گفت: موضوع ازدواج اتباع بیگانه هم تبعات اجتماعی زیادی برای استان و کشور دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد.