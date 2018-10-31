خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: یکی از ملزمات مهم درحوزه ورزش فراهم کردن فضاهای مناسب برای بهره‌مندی و باروری استعدادهای جوانان، نوجوانان و همچنین سلامت پیشکسوتان است.

بخش کلاچای شهرستان رودسر از قابلیت‌ها و ظرفیت های بالقوه‌ای در شاخص‌های مختلف توسعه به ویژه دربخش ورزش برخوردار است بخش کلاچای شهرستان رودسر از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بالقوه‌ای در شاخص‌های مختلف توسعه به ویژه در بخش ورزش برخوردار است که باید با همت و تلاش مضاعف آن را به فعلیت درآورد. به عنوان نمونه می‌توان به زمین فوتبال منطقه «لیمنجوب» بخش کلاچای اشاره کرد که با وجود داشتن زمین مناسب و باکیفیت به دلیل نبود امکاناتی زیربنایی همانند آب آشامیدنی، سرویس بهداشتی، فنس‌کشی و سایر موارد قابل بهره‌برداری نبوده و این وضعیت برای اهالی منطقه قابل قبول نیست.

راه‌اندازی و فراهم کردن این امکانات برای حضور جوانان در این ورزشگاه یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم این منطقه است که مسئولان شهرستان و ورزش استان گیلان باید با جدیت پیگیری کنند.

ضرورت توجه ویژه مسئولان به حوزه ورزش در کلاچای

سرپرست زمین ورزشی شهدای لیمنجوب کلاچای با گلایه از وضعیت این زمین ورزشی در گفتگو با خبرنگار اظهارکرد: متاسفانه این زمین ورزشی باکیفیت از نداشتن امکانات زیرساختی رنج می برد و مسئولان باید برای رفع مشکلات آن اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

سید ابوطالب میرشفیعی با اشاره به اینکه این زمین ورزشی دارای چمن مناسب و با کیفیت است، افزود: هرساله مسابقات مختلف ورزشی به ویژه در رده پیشکسوتان در این زمین ورزشی برگزار می شود.

ظرفیتی که مغفول مانده

مصطفی زاهدی از پیشکسوتان فوتبال کلاچای نیز درباره وضعیت این زمین به خبرنگار مهر گفت: زمین ورزشی شهدای لیمنجوب یکی از مهم‌ترین و بهترین فضاهای ورزشی در رشته فوتبال این شهر است.

وی ادامه داد: این زمین ورزشی زمین شماره دو تیم فوتبال شهرداری کلاچای برای انجام تمرینات بوده که از نظر امکانات محروم است.

مشکلات زمین ورزشی لیمنجوب به مسئولان ورزش شهرستان منتقل شده است

قول مساعد مسئولان برای تخصیص اعتبارات برای رفع مشکلات این زمین ورزشی رئیس اداره ورزش و جوانان بخش کلاچای نیز در این باره در گفتگو با خبرنگار مهر از تلاش برای رفع مشکلات موجود در حوزه فوتبال این بخش خبر داد و اظهارکرد: اداره ورزش و جوانان بخش کلاچای ۲ ماه ​پیش تمامی کمبودها و مشکلات موجود در حوزه ورزشی را شناسایی و به اداره ورزش و جوانان شهرستان رودسر ارسال کرده که زمین فوتبال شهدای لیمنجوب نیز از جمله این فضاهای ورزشی است.

نورالله حسین‌پور افزود: در گزارش ارسالی تأکید شده که این زمین ورزشی زیر نظر وزارت ورزش و جوانان فعالیت می کند و متاسفانه از نظر وجود بسیاری از امکانات کمبود داشته و مسئولان باید برای رفع آن پیگیر باشد.

وی به قول مساعد مسئولان برای تخصیص اعتبارات برای رفع مشکلات این زمین ورزشی اشاره کرد و افزود: در بازدید اخیر مدیرکل ورزش و جوانان گیلان تأکید شد رسیدگی به وضعیت این زمین در اولویت قرار گیرد.