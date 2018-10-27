به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا علمدار یزدی امشب در ششمین جلسه شورای سیاستگذاری و راهبردی چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در دفتر امام جمعه یزد با اشاره به اینکه کارگروه اقتصادی ستاد دهه فجر استان یزد امسال با ۲۵ عضو فعالیت خود را آغاز کرده است، اظهار داشت: کمیته های اصناف، کارگری، نمایشگاهی، عمرانی، کشاورزی و ... در این کارگروه فعال شده اند.

وی عنوان کرد: یکی از برنامه های مهمی که توسط این کارگروه پیش‌بینی شده، برپایی نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی است که این مهم به صورت ویژه در حال پیگیری است.

علمدار یزدی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه در طول ایام دهه فجر به منظور آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به مردم و بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی برپا خواهد شد.

دبیر کارگروه اقتصادی ستاد دهه فجر استان یزد همچنین از برنامه ریزی برای برپایی تور صنعتی در ایام دهه فجر در استان یزد خبر داد و یادآور شد: در قالب این تور اقشار مختلف مردم امکان بازدید از واحدهای صنعتی مهم استان یزد را خواهند داشت.

وی ادامه داد: برخی پروژه‌های مهم صنعتی استان نیز امکان بهره برداری یا افتتاح در ایام دهه فجر و در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را دارد که تلاش می کنیم با تسهیل امور برای سرمایه گذاران، این پروژه‌ها را در دهه فجر افتتاح و بهره برداری کنیم.

علمدار یزدی با اشاره به اینکه روزانه ۸ میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید صنعتی در استان یزد اتفاق می‌افتد، افزود: با این سرمایه گذاری‌ها، ۲۰ پروژه مهم در ایام دهه فجر قابل افتتاح خواهد بود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد عنوان کرد: این پروژه‌ها بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ شغل در سطح استان ایجاد خواهند کرد.